دراسة حديثة: «ألاعيب» الإخوان ضد مصر على «السوشيال ميديا».. هاشتاجات وتريندات وهمية لتشويه الدولة

استعرض المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية أساليب استخدام جماعة الإخوان الإرهابية لوسائل التواصل الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعى لتنفيذ أجندتها المعادية للدولة المصرية، ومحاولة نشر التحريض والفوضى داخل المجتمع.

وقال المركز فى دراسة حديثة نشرها تحت عنوان: «كيف يستخدم الإخوان ولجانهم الإلكترونية منصات التواصل الاجتماعى»، إن منصات التواصل الاجتماعى تعد الأداة الأهم والأكثر فاعلية لدى تنظيم الإخوان الإرهابى وعناصره فى الداخل والخارج لتأليب الرأى العام ضد القيادة السياسية منذ ثورة 30 يونيو 2013 وحتى الآن، حيث تمثل هذه المنصات قناة اتصال وتواصل مع فئات واسعة من الشعب المصرى، خاصة فئة الشباب الأكثر تأثراً بما يتم ترويجه من قبَل هذه العناصر واللجان الإلكترونية، والأكثر قابلية للاستثارة لإحداث ما يصبو إليه تنظيم الإخوان من تغيير سياسى واجتماعى.

وأضافت الدراسة أن الجماعة الإرهابية استغلت منصات التواصل الاجتماعى فى تصدير صور زائفة خارجياً توحى بأن هناك حالة من الغضب والسخط الشعبى العارم داخل مصر ضد القيادة السياسية، وأن الدولة بجميع أركانها على صفيح ساخن طوال الوقت جرَّاء هذا السخط -المتنامى حسب ادعائهم- من جهة، واستمرار القيادة السياسية والحكومة فى مشروعها لسحق المصريين على جميع المستويات -حسب ادعائهم- من جهة أخرى.

وأوضحت الدراسة اعتماد اللجان التابعة لتنظيم الإخوان على عدة وسائل، منها صناعة الهاشتاجات والتريندات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة بموقع تويتر، إما للترويج لفكرة ما، غالباً ما تكون رافضة لقرار أو لتصريح من الرئيس مثل هاشتاج «مش من جيبك»، أو للإيحاء بأن هناك حالة من الغضب العارم التى يجب أن ينضم المواطنون إليها، وأن هناك حشداً غاضباً بالفعل.

وأشارت إلى أن من الوسائل والأدوات التى يستخدمها التنظيم الإرهابى السخرية، حيث تعمد اللجان الإلكترونية التابعة للتنظيم والمنصات التليفزيونية والرقمية إلى السخرية من كل شىء يتعلق بإدارة الدولة أو بأى إنجاز يتحقق، ثم التسفيه منه ومن أهميته، وهو ما يصل فى النهاية إلى نتيجة لدى المواطنين مفادها أن الدولة لا تفعل شيئاً من أجلهم، وكل ما تقوم به أشياء لا ترقى إلى معالجة أوضاعهم المعيشية والاجتماعية، بجانب محاولة هدم مؤسسات الدولة ورجالات الدولة عبر السخرية والنكات وكسر الكرامة ونشر ثقافة الإعدام المعنوى والترهيب النفسى والاغتيال الثقافى.

«المصري للفكر»: لجان التنظيم الإرهابي تنشر مقاطع مجتزأة لإيصال رسائل مضللة للمواطنين لتحريضهم ضد المسئولين

وأكدت الدراسة أن برنامج «جو شو»، الذى يذاع على «التليفزيون العربى»، من أهم الأدوات التليفزيونية فى هذا الإطار، وما يحققه من مشاهدات مرتفعة على المنصات الرقمية، بجانب منصات أخرى على وسائل التواصل الاجتماعى مثل صفحة «خمسة بالمصرى». وأشارت إلى أن من وسائل وأدوات الإخوان عبر التواصل الاجتماعى اقتطاع أجزاء معينة من تصريحات المسئولين الرسميين، وفى مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونشر هذه المقاطع المجتزأة والمقتطعة، لإيصال رسائل مضللة للمواطنين تسهم فى زيادة غضبهم تجاه شخص المسئول أو إزاء قضية معينة، وهو ما يظهر دائماً على سبيل المثال مع كل حادثة أو أزمة يتعرض لها مرفق السكك الحديدية من خلال إذاعة تصريح مقتطع للرئيس عبدالفتاح السيسى وهو يتحدث عن أن تطوير سكك حديد مصر سيتكلف 10 مليارات جنيه، وهذا المبلغ إذا ما وضع فى البنك بفائدة 10% فقط سيدر مليار جنيه إضافية، لإيهام المواطنين بأن الرئيس فضل وضع الأموال فى البنوك لتدر عوائد وفوائد على إنفاقها فى تطوير السكك الحديدية وإنقاذ أرواح المواطنين أو توفير سبل الراحة لهم، وهو على غير الحقيقة تماماً، حيث خصصت الدولة استثمارات كبيرة وغير مسبوقة لتطوير القطاع.

وأوضحت الدراسة عدة وسائل وأدوات أخرى، مثل الصفحات الإخبارية التابعة للتنظيم، والصفحات الإلكترونية غير الدينية أو السياسية التى تروج لأفكار التنظيم بشكل غير مباشر، ومجموعات الواتس آب، وكتائب اليوتيوب، وبعض غرف تطبيق كلوب هاوس.

وحذرت الدراسة من قنوات ومذيعى الإخوان فى الخارج، مثل «الشرق ومكملين ووطن والحوار والتليفزيون العربى»، مؤكدة أن التنظيم يستخدم هذه المجموعات سواء من القنوات أو المذيعين المقيمين فى إسطنبول أو الدوحة أو لندن، مثل معتز مطر وحمزة زوبع وعبدالله الشريف وياسر العمدة وعماد البحيرى وأحمد عطوان وأحمد سمير وسيد توكل وعصام تليمة وأحمد مولانا وأسامة جاويش وأحمد البقرى وأحمد سميح وجمال سلطان، وبعض هؤلاء يمتلكون قاعدة جماهيرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعى، يستخدمونها فى تمرير مواقف التنظيم والدفاع عنه والهجوم على الدولة، وحذرت ممن وصفتهم بـ«الظهير المدنى للإخوان»، وهى شخصيات غير إخوانية، لكنهم يلتزمون بالخط الإخوانى ويمررون آراء وأفكار العناصر الإرهابية.

التنظيم يستخدم مجموعة قنوات ومذيعين بعضهم يمتلك قاعدة جماهيرية على «التواصل الاجتماعى».. وتحذيرات شديدة من «الظهير المدنى للجماعة»