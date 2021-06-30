مسلم: أهم ما تغير في المشهد اختفاء جماعة الإخوان الإرهابية.. طول عمرها شوكة في ضهر الوطن

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن دور وسائل الإعلام نقل الحقيقة في كل الأحوال، وتفسيرها وتحليلها، وهي أدوار معروفة يقوم بها في الوقت الحالي بدرجة كبيرة جدًا، موضحًا أن الإعلام لا يغير الواقع، ولو خرج يوميًا ليقول إن الحياة وردية، والمواصلات والطرق جيدة، والكهرباء موجودة، لن يصدقه أحد، مشيرا إلى أن إعلام جماعة الإخوان الإرهابية كان يفعل ذلك رغم أن الواقع كان مختلفًا و«مكانش حد بيصدقهم»، والعكس صحيح أيضا لو ادعى الإعلام أن الحياة سيئة ويضخم في المشاكل لن يصدقه كذلك أحد.

الواقع يغير قناعات الناس

وأضاف «مسلم» في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الأربعاء، أن الواقع هو ما يغير قناعات الناس، والإعلام ربما يكون عاملًا مساعدًا، مشيرا إلى أن إعلام الجماعة الإرهابية وقع في خطأ تمثل في اعتقادهم بأن ثورة 30 يونيو لن تخرج خارج حيز شاشات الفضائيات، وفي اليوم التالي للثورة كانوا يدعون أن من نزلوا إلى ميدان التحرير 5 آلاف شخص فقط، وأكبر دليل على ذلك الحوار الشهير لرئيسهم الذي تحدث فيه عن «سكينة الكهرباء»، وكأنهم لا يرون أي شيء في الدنيا.

هل تتحدث وسائل الإعلام بصوت واحد؟

أما عن اتهام وسائل الإعلام بأنها تتحدث بصوت واحد، قال رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنه أجرى رسالة دكتوراه حول «تأثير الصحف المصرية على قضايا التحول السياسي في الفترة من 2011 إلى 2017»، والدراسة كشفت أن الصحفيين تغيرت وجهة نظرهم وبدأوا يتحدثون عن أن الحفاظ على الدولة من أدوار الصحافة، رغم أنهم قبل ثورة 30 يونيو كان كل ما يهمهم نشر الأخبار.

وأوضح أن البعض يقول إنه يوجد اتفاق حول دستور 2014 بينما كانت وسائل الإعلام تتحدث عن عيوب 2012، ولكن ما تغير في المشهد هو أخطر ما في المشهد، وهو جماعة الإخوان الإرهابية الخائنة، والتي كانت شوكة في ظهر الوطن طوال الوقت سواء في الإصلاح الاقتصادي أو الديمقراطية، أو غير ذلك، وهي التي كانت تحرك كل القوى السياسية، مشددًا على أنه لا يستطيع أحد أن يُنكر أن دستور 2014، أعطى مساحات للمرأة وحافظ على الوحدة الوطنية، وتم بتوافق في الرؤى الوطنية، ولكن في 2012 كان يوجد كم كبير من الخلافات.

دور الإعلام في مخاطبة الخارج

أما عن مخاطبة وسائل الإعلام للخارج، قال «مسلم»، إن مخاطبة الخارج تحتاج إلى آليات وأدوات وثقافة مختلفة، ومعظم القنوات الحالية تخاطب الداخل والمصريين الذين يعيشون في المنطقة العربية.

وأشار رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إلى أن الخارج يرى أن مصر خطت شوطًا كبيرًا في ملف الوحدة الوطنية، ويوجد استقرار وتناغم بين المواطنين، كما يرى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنهى ملف الهجرة غير الشرعية خلال فترة قصيرة، كما يرى أن مصر تمثل ميزان الحكمة والرؤية في المنطقة، ولا توجد قضية في المنطقة يمكن أن تمر دون سماع وجهة نظر مصر، سواء في غزة أو ليبيا أو غيرها من الملفات، كما أن الخارج يرى أن مصر نمت اقتصاديًا بشكل جيد، وتغلبت على مشاكلها، وهناك اصطفاف شعبي حول الرئيس والحكومة.