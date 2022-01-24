عاجل.. واشنطن تأمر عائلات دبلوماسييها في العاصمة الأوكرانية بمغادرة البلاد

أمرت الولايات المتحدة الأمريكية، عائلات دبلوماسييها في العاصمة الأوكرانية «كييف» بمغادرة البلاد، بسبب التهديد المستمر بعمل عسكري روسي، كما سمحت بالمغادرة «الطوعيّة» لموظّفي سفارتها هناك، الأمر الذي يزيد من التوترات بين روسيا والغرب بشأن الأمن الأوروبي ومن المخاوف المتعلّقة بغزو محتمل لأوكرانيا من جانب روسيا.

بايدن يلتقي بفريقه للأمن القومي

وكان البيت الأبيض ذكر أن الرئيس بايدن التقى بفريقه للأمن القومي، بما في ذلك مستشار الأمن القومي جيك سوليفان والمستشار ستيف ريتشيتي، الأربعاء الماضي، من أجل بحث الأزمة الأوكرانية، إذ ركز الاجتماع على الإجراءات العدوانية الروسية المستمرة تجاه أوكرانيا وجهود التهدئة، إضافة إلى إجراءات الردع التي يتم تنسيقها مع حلفاء واشنطن بما في ذلك عمليات التسليم الجارية للمساعدة الأمنية لأوكرانيا.

ألمانيا تضع خطة لإجلاء دبلوماسييها من أوكرانيا إذا تدهور الوضع هناك

وهدد الرئيس الأمريكي روسيا بفرض عواقب وصفها بالسريعة والخطيرة على الكرملين إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا، كما حثت بلجيكا مواطنيها على عدم السفر إلى أوكرانيا، داعية رعاياها هناك للتسجيل بالسفارة، فيما ذكرت المانيا أنها وضعت خطة لإجلاء دبلوماسييها إذا تدهور الوضع هناك.