البيت الأبيض يعرب عن قلقه من انتشار أوميكرون: «سنواجه أشهراً صعبة»

قال مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية، أنتوني فاوتشي، إن متحور فيروس كورونا الجديد، «أوميكرون» ينتشر في كل أنحاء العالم، معربًا عن قلقه حيال عدد الأمريكيين الذين لم يتلقوا التطعيم حتى الآن، مؤكدًا أن متحور فيروس كورونا غير عادٍ، في إشارة إلى سرعة انتشار «أوميكرون».

فاوتشى: أوميكرون ينتشر في كل أنحاء العالم

رصدت إصابات متحور كورونا الجديد، «أوميكرون» في 90 دولة بالعالم وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

وأضاف فاوتشي، أن المتحور الجديد لكورونا سيصبح مهيمنا وسنواجه أسابيع أو أشهر صعبة مع دخولنا في عمق فصل الشتاء، مشيرًا إلى: «المتحور ينتشر بسرعة حقا، حرفيا في كل أنحاء العالم، وبلا أدنى شك في بلدنا».

وأعرب فاوتشي، عن قلقه من أن نحو 50 مليون أمريكي مؤهلين للتطعيم لم يتلقوا اللقاح بعد، وفقا لما ذكرته قناة «سكاى نيوز» نقلا عن شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

فاوتشي: من المحتمل نشهد ضغط على النظام الصحي

وتابع فاوتشي: «عندما يكون لديك هذا المستوى من الهشاشة ويكون لديك فيروس مثل أوميكرون ينتشر في سرعة كبيرة، فمن المحتمل جدا أننا سنشهد في بعض أجزاء البلاد ضغطًا كبيرًا على النظام الصحي وكذلك على العاملين الصحيين»، مطالبًا الأمريكيين بتلقي التطعيم والجرعات المعززة.

عودة القيود بسبب أوميكرون

ولجأت عدد من العالم إلى فرض القيود مجددًا لمواجهة انتشار متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، ومنها فرض هولندا الإغلاق، فيما فرضت فرنسا وألمانيا قيود على السفر لبريطانيا والتي ينتشر بها متحور أوميكرون.

يشار إلى أن فاوتشي كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن، قال أمس الأحد «بينما توقع المسؤولون ظهور متغيرات جديدة لفيروس كورونا فإنهم لم يتوقعوا حجم تحورات داخل أوميكرون».

ووفقا لصحيفة «ذا هيل» الأمريكية، تابع فاوتشي، «لقد رأينا بالتأكيد سلالات قادمة، أعتقد أن ما لم يكن متوقعا هو مدى الطفرات في بدائل الأحماض الأمينية داخل أوميكرون، وهو أمر غير مسبوق حقا».