وفاة «زينب» ابنة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم

أعلن مشيل غالي، مدير أعمال الراحل أحمد فؤاد نجم، وفاة زينب أحمد فؤاد نجم، وذلك في تدوينه له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ كتب: «زينب أحمد فؤاد نجم ماتت».

صافيناز كاظم تنعي زينب أحمد فؤاد نجم

كما أعلنت أيضًا الكاتبة الكبيرة صافيناز كاظم عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» نبأ وفاة الراحلة، قائلة: «زينب ابنة أحمد فؤاد نجم تلحق بأبيها»، و يأتي ذلك قبل 24 ساعة فقط على إعلان نتائج جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية، والتي من المقرر عقد احتفالية إعلان جوائزها بالجامعة الأمريكية غدا الثلاثاء.

أحمد فؤاد نجم تزوج العديد من المرات

يُذكر أن أحمد فؤاد نجم تزوج العديد من المرات، وله ثلاث بنات: عفاف، ونوارة، وزينب، وكانت أولى زوجاته فاطمة منصور التي أنجب منها عفاف، وأشهرهن الفنانة عزة بلبع، والكاتبة صافيناز كاظم، وأنجب منها نوارة التي تعمل بالمجال الصحفي، وممثلة المسرح الجزائرية الأولى صونيا ميكيو، وكانت زوجته الأخيرة هي أميمة عبد الوهاب والدة زينب.