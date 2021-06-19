شروط جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية 2021 وآخر موعد للتقدم

تنشر «الوطن» شروط جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية التي حددها مجلس أمناء «الجائزة» في دورتها الثامنة، وذلك قبل أيام من غلق باب التقدم للجائزة، والتي بدأت تلقى الطلبات اعتباراً من يوم 23 مايو الماضي، ومن المُقرر أن يتم غلق التقديم في يوم 25 يوليو المقبل.

وتنقسم جائزة «أحمد فؤاد نجم» إلى شقين، الأول هو الأعمال الشعرية المدونة بـ«العامية»، والثانية هي فئة «الأعمال النقدية».

شروط جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية

وتضم شروط التقدم للجائزة في فئة الشعر العامي، أن يكون الديوان الشعري مكتوبا بـ«العامية المصرية»، وأن تكون طبعته الأولى قد صدرت خلال عامي 2019 و2020، على أن تمنح الجائزة للشعراء على قيد الحياة وقت التقدم للمسابقة، وللشاعر شخصياً أيا كانت الجهة المتقدمة للجائزة.

ويشترط مجلس أمناء الجائزة أيضا، ألا يتجاوز سن المتقدم عن 40 عاما في أخر يوم للتقديم للمسابقة، الموافق 25 يوليو، وأن يتقدم كل شاعر بعمل واحد فقط.

وأتاح مجلس أمناء الجائزة أن يتقدم الأفراد والناشرون والجامعات والمؤسسات والهيئات بأعمال مرشحة، شريطة قبول الشاعر كتابة على التقدم للجائزة.

شروط التقدم للجائزة في فئة الأعمال النقدية

وتشتمل شروط التقدم لجائزة أحمد فؤاد نجم في فئة «الأعمال النقدية»، أن يكون العمل صادر أو تم إجازته اعتبارا من يناير 2015، حتى موعد التقدم للمسابقة، وأن يكون باللغة العربية، ويتناول شعر العامية المصري، وأن يكون كتاب أو بحث للحصول على الماجستير أو الدكتوراه، ولا يشترط في هذا الفرع حد أقصى للعمر.

جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية

وتبلغ قيمة الجائزة 10 آلاف جنيه للمتسابقين العشرة الأوائل، بالإضافة إلى 50 ألف جنيه للفائز الأول بالجائزة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة في ذكرى رحيل «نجم»، الموافق 3 ديسمبر 2021.