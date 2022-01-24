جدول أعمال الندوة الدولية لنقابة العاملين بالمرافق عن السلامة المهنية

تعقد النقابة العامة للعاملين بالمرافق في مصر، برئاسة المستشار هشام فؤاد، الندوة الدولية حول «السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل.. ودور العمال في التنمية"، والتي تعقد في مدينة الشيخ خلال الفترة من 25 حتى 29 يناير الجاري، بمشاركة قيادات نقابية وعمالية عربية ودولية.

جدول أعمال الندوة الدولية

ووفقًا للبيان الصادر اليوم عن النقابة العامة، فإن جدول أعمال الندوة يبدأ بجلسة افتتاحية تبدأ بكلمة ترحيب يلقيها أحمد فهمي نائب رئيس النقابة العامة للعلاقات الدولية، ثم عرض فيديو تعريفي عن النقابة، تليها كلمات لأشرف علم الدين مدير مديرية القوي العاملة، وزولا ثيفاثا الأمين العام للاتحاد الدولي للخدمات عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وجورج مفريكوس الأمين العام لاتحاد النقابات العالمي «فيديو»، وجمال القادري الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، ومحمد السيد رئيس شركة القناه لتوزيع الكهرباء، وجبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق.

محاضرات عن السلامة المهنية

وأضاف البيان، أن فترة انعقاد الندوة تتضمن أيضا محاضرة حول السلامة المهنية في بيئة العمل يلقيها النقابي العمالي صابرجون من اتحاد عمال أوزباكستان، تليها مداخلات لرؤساء الوفود العربية والدولية على التوالي لأحمدوف سيفالو نائب رئيس اتحاد عمال أوزباكستان، وإسماعيل فايزوزدا نائب رئيس اتحاد عمال طاجكستان، ورأفت خلف عبد اللات أمين عام نقابة الكهرباء بالإردن، ويعقوب يوسف رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وعمار لاغا الأمين العام لنقابة التجارة بفرنسا، وزايد سعيد سيف الشامسي رئيس اتحاد عمال الإمارات، وعمار لاغا الأمين العام لنقابة التجارة بفرنسا، وعمر الباشا سكرتير العلاقات العربية بالاتحاد العام لنقابات عمال السودان.

فعاليات الندوة الدولية

وقال البيان الصحفي، إن اليوم الأخير من فعاليات الندوة الدولية يبدأ بكلمة افتتاحية يلقيها محمد حسن أمين عام النقابة العامة للمرافق، ثم محاضرة حول السلامة في بيئة العمل، ثم يجرى توقيع بروتوكولات تعاون بين النقابة العامة للمرافق العامة في مصر مع نظيرتها في طاجكستان، وبين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مع الاتحاد العام لنقابات عمال أوزباكستان، وتُختتم الندوة بكلمة يلقيها هشام فؤاد نقيب المرافق ،نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر.