«القوى العاملة» تدرب مسؤولي السلامة والصحة المهنية بمستشفيات المنوفية

تعاونت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، مع مديرية الصحة بالمحافظة لتدريب 37 من مسؤولي السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة والإدارات الطبية والمستشفيات التابعة بالمحافظة، بحضور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

علي حامد: هدفنا تفعيل مهام السلامة والصحة المهنية في المنشآت المختلفة

وقال علي حامد الزقم مدير مديرية القوى العاملة في المنوفية، إنَّ هذا التدريب يأتي انطلاقاً من دور وزارة القوى العاملة في تفعيل مهام السلامة والصحة المهنية في المنشآت المختلفة على مستوى الجمهورية للوصول إلى بيئة عمل آمنة ومن أجل تطبيق كل اشتراطات ومعايير السلامة والصحة المهنية التي تحافظ على العمال وأصحاب الأعمال والمقار الموجودة.

علي حامد: سلامة المنشآت والعاملين والمرضى ركيزة أساسية لتقييم منظومة الصحة

وأشار مدير المديرية إلى أنَّ سلامة المنشآت الصحية الحكومية والخاصة وسلامة العاملين بها ومتلقي الخدمة يعد ركيزة أساسية لنجاح وتقييم الأداء بالمنظومة الصحية، مشددًا على أهمية تفعيل دور جهاز السلامة والصحة المهنية بكل المنشآت الصحية.

حضر التدريب من مديرية القوى العاملة الكيميائي محمد كامل مدير إدارة السلامة والصحة المهنية والكيميائية، ونهلة عبدالفتاح، والكيميائية دعاء محمد السيد من إدارة السلامة والصحة المهنية، ومن مديرية الشئون الصحية بالمنوفية الدكتورة أميرة السبع مدير إدارة السلامة والصحة المهنية.