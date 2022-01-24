وزيرا الاتصالات والتعليم وسفير كوريا يتفقدون إنتاج «التابلت» ببني سويف

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، اليوم الاثنين، بمصنع «سامسونج»، كلاً من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وسفير كوريا الجنوبية، هونج جين ووك، وذلك ضمن برنامج زيارة وزير الاتصالات للمحافظة، والتي تتضمن افتتاح بعض مراكز الخدمات البريدية، وتفقد المنطقة التكنولوجية وبعض المواقع التابعة لقطاعات وأجهزة الوزارة، فضلاً عن توقيع مذكرة تفاهم مع المحافظة في مجال إتاحة ثقافة التعلم الإلكتروني وبناء المجتمعات المعرفية ودعم وتنمية القدرات والمهارات الرقمية للشباب بالمحافظة.

وزيرا الاتصالات والتعليم يتابعان الموقف التنفيذي لمصنع إنتاج التابلت التعليمي

حيث تفقد وزيرا الاتصالات والتعليم وسفير كوريا، يرافقهم محافظ بني سويف، الموقف التنفيذي لمصنع إنتاج التابلت التعليمي بمصنع شركة «سامسونج»، في منطقة كوم أبوراضي الصناعية، والذي يوفر أجهزة الحاسب اللوحي من التابلت الخاص بتطوير منظومة التعليم الثانوي، لصالح وزارة التربية والتعليم، تفعيلاً للتعاقد المبرم بين الوزاة والشركة العالمية، باستثمارات تصل إلى 30 مليون دولار، والذي يعتبر ثمرة لمجهودات مشتركة من وزارتي الاتصالات والانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وشركة سامسونج، أسفرت عن تعاقد لإنشاء مصنع جديد للشركة في بني سويف.

ويُسهم مصنع إنتاج التابلت التعليمي في توفير فرص عمل ‏لأكثر من 500 شخص، ويتضمن التعاقد كذلك تدريب ألف فني على أحدث التقنيات، ومن المخطط الانتهاء من إنشاء مصنع التابلت الجديد وبدء تصنيع التابلت في مارس 2022، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق التصنيع المحلي، وخفض الواردات لوسائل المنظومة التعليمية والحاسبات والتابلت واللاب توب والمعامل الذكية والأجهزة الإلكترونية الحديثة.

وزيرا الاتصالات والتعليم يستمعان لعرض موجز حول المصنع الجديد لإنتاج التابلت

واستمع وزيرا الاتصالات والتعليم ومحافظ بني سويف لعرض موجز حول المصنع الجديد لإنتاج التابلت، حيث يتضمن الاتفاق تحديث موديل التابلت، ليصبح ‏T505N‏ موديل ‏‏2020، بدلاً من ‏T585‎‏ موديل 2016؛ وذلك سعياً لتحسين المواصفات الفنية طبقاً لأحدث تكنولوجيا ‏متوفرة حالياً، ومن المخطط بدء التوريد من مصنع التابلت ببني سويف اعتبارا من عام 2022، ويكون ‏الشعار المكتوب على التابلت عبارة «صنع في مصر»، فضلاً عن أنه سيتم تحديث المواصفة والموديل كل عامين، لمواكبة التطور ‏الذي يشهده مجال صناعة أجهزة التابلت، والوصول إلى أحدث الإصدارات السنوية عن طريق التصنيع ‏بالأيدي المصرية.

كما تفقد وزيرا الاتصالات والتعليم والسفير الكوري آلية العمل بالمصنع بشكل عام، الذي يعتبر أول مصنع أقامته شركة سامسونج في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ضمن 17 مصنعاً فقط للشركة حول العالم، وتم تصميمه وفقاً للطراز الموحد الذي تتسم به جميع مصانع سامسونج، حيث يتميز المصنع عن باقي مصانع الشركة في العالم، بتصنيع أجزاء ومكونات شاشات التلفزيون، بدلًا من استيرادها ثم تجميعها، مما أتاح للشركة فرصة تصدير الأجزاء إلى أوروبا، فضلًا عن تصدير شاشات التلفزيون ذاتها، ويتم تصدير 85% من منتجات المصنع، والنسبة الأخرى يتم توزيعها وتسويقها محلياً، ويعمل بالمصنع نحو ألفي موظف جميعهم من المصريين، وعدد 11 موظفاً كوريًا فقط، حيث يمثل أكثر 80% من مكونات التصنيع من المكون المحلي، والذي يصدر منتجاته إلى حوالي 40 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

محافظ بني سويف يشيد بالشراكة بين وزارتي التعليم والاتصالات وشركة سامسونح

من جهته، أشاد محافظ بني سويف بالشراكة بين وزارتي التعليم والاتصالات وشركة سامسونح العالمية، التي تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الجهود المبذولة لتوطين صناعة الإلكترونيات لجعل مصر مركزًا اقليميًا رائدًا في مجال تصميم وتصنيع الإلكترونيات تنفيذًا للمبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات»، التي تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وخلق قيمة مضافة للمنتجات المُصنعة، والسعي نحو مضاعفة الصادرات المصرية من الإلكترونيات.

وأشار وزير الاتصالات إلى أهمية تعزيز الشراكات مع الشركات التقنية العالمية لنقل التكنولوجيات الصناعية المتقدمة للصناعة الوطنية، موضحا أن مشروع إنتاج أجهزة التابلت واللاب توب محلياً يمثل ركيزة أساسية لبدء تصنيع الأجهزة الإلكترونية المتطورة بالسوق المصري للوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.