أفلام أثارت الجدل لـ منى زكي.. منها ما ترشح لجائزة الأوسكار

أثارت الفنانة منى زكي، في كثير من أعمالها الفنية، حالة من الجدل، التي كان آخرها دورها في فيلم «أصحاب ولا أعز»، الذي سبب ضجة كبيرة في الآونة الأخيرة منذ عرضه على منصة «نتفليكس»، إلا أن هذه الحملة من الانتقادات للفنانة الشابة لم تكن الأولى حيث واجهت هجوما من قبل على عدد من أفلامها وهو ما نعرضه في السطور التالية..

فيلم «احكي يا شهرزاد»

ومن بين الأفلام التي قدمتها منى زكي والتي تعدت 30 عملا فنيا، توجد أعمال أثارت الجدل بين الجمهور، وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالنقد والتقييم، والتي كان منها فيلم تعتبره منى زكي من أفضل أعمالها وهو «احكي يا شهر زاد»، حيث رأى بعض جمهورها أن الفيلم يظهر نجمته المفضلة بشكل لا يعتاد عليها فيه، وأثار جدلا كبيرا حينها بسبب بعض المشاهد الجريئة التي جمعتها بحسن الرداد.

وكانت تدور أحداث الفيلم حول مذيعة كانت تقدم شخصيتها منى زكي مهتمة بقضايا المرأة، ونظرة المجتمع لها، وهي متزوجة في نفس الوقت، وكانت تعاني من مشاكل كثيرة في بيتها ومع زوجها، فكانت تحدث بينهما خلافات كثيرة بسبب الموضوعات التي تطرحها على الجمهور.

الفيلم بطولة سوسن بدر، حسن الرداد، حسين الإمام، رحاب الجمل، محمد رمضان، نسرين أمين، ناهد السباعي، سناء عكرود، فاطمة ناصر، ومن تأليف الراحل وحيد حامد، ومن إخراج يسري نصر الله.

فيلم «سهر الليالي»

فور طرح فيلم «سهر الليالي»، التي كانت أحد أبطاله الفنانة منى زكي، سبّب حالة من الجدل أدت إلى مهاجمة الجمهور لأبطال العمل ككل، لتقديمهم قضايا مجتمعية مثل الخيانة الزوجية، ووصف الجمهور حينها الفيلم بأنه يحتوي على ألفاظ ومشاهد فاضحة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي رومانسي كوميدي، يحكي تفاصيل حياة أربعة من الأزواج، ويجتمعون في حفل عيد ميلاد أحدهم، وهذه الليلة تحدث خلافات بين الأزواج الأربعة، مما يجعلهم يشعرون بتوتر حياتهم العاطفية، فقرر الأربعة رجال السفر في رحلة لإعادة حساباتهم، وترك زوجاتهم للتفكير أيضا في علاقتهن الزوجية والعاطفية.

الفيلم بطولة منى زكي، فتحي عبد الوهاب، أحمد حلمي، شريف منير، خالد أبو النجا، علا غانم، حنان ترك، ومن تأليف تامر حبيب، ومن إخراج هاني خليفة، ورشح الفيلم لجائزة الأوسكار ووصل للتصفيات قبل النهائية.

فيلم «أصحاب ولا أعز»

آخر أفلام منى زكي التي أثارت الجدل، هو فيلم «أصحاب ولا أعز» الذي طرح خلال اليومين الماضيين عبر إحدى المنصات الإلكترونية «نتفليكس»، وشهد حالة من التضارب في الآراء حوله من الجمهور والنقاد، بين حملات تأييد ودعم وأخرى هجوم وانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذهب الداعمون للفيلم إلى أنه لا يحتوي على مشاهد خارجة أو فاضحة أنما فقط يعرض قضايا مهمة وواقعية، ورأي الرافضون للفيلم أنه يهدم قيم المجتمع وبه العديد من المشاهد التي تخالف العادات والتقاليد المصرية، وحصلت الفنانة منى زكي على نصيب الأسد من الانتقاد بسب دورها في العمل.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأصدقاء الذين يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع. وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد.

الفيلم بطولة منى زكي، إياد نصار، دياموند بو عبود، عادل كرم، نادين لبكي، فؤاد يمين، وسيناريو وحوار وإخراج وسام سميرة.