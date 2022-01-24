أهل الفن يدعمون منى زكي بعد «أصحاب ولا أعز»: عقدة خواجة وانتقادات عقيمة

دعم العديد من الفنانين الفنانة منى زكي بعد الأزمة المثارة بسبب فيلم «أصحاب ولا أعز»، الذي تصدر قائمة المواضيع الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وعدد من الدول العربية منذ إطلاق عرضه عبر منصة «نتلفيكس» في 20 يناير الجاري، مع تصاعد حدة المنتقدين للفيلم، إذ يرون أنه يروج للمثلية الجنسية والخروج عن قيم المجتمعات العربية، حتى وصل مطالب المنتقدين إلى حذفه ورفع دعاوى قضائية ضده.

الفنانة هند صبري

هنأت الفنانة هند صبري أبطال الفيلم، من خلال تدوينه لها على موقع «انستجرام» تضمَّنت بوستر الفيلم وعلقت عليه قائلة: «مبروك لأصحابي الكتار اللي في الفيلم»، كما وجَّهت التهنئة لكل من منى زكي وإياد نصار ووسام سمريا ونادين لبكي وخالد مزنر ومحمد حفظي.

أحمد فهمي يدعم منى زكي

وذكر الفنان أحمد فهمي أن «الهجوم على الفيلم لم يقلل أو يزود من قيمة منى زكي الفنية»، كما أنه ما زال لم يشاهد الفيلم حتى الآن، ولكنه متعجب من انتقاد الجمهور للعمل ولمنى زكي من منطلق أخلاقي، على الرغم من دعمهم للفنان العالمي رامي مالك بعد حصوله على الأوسكار، لافتا إلى أن الهجوم على الفيلم زائد عن الحد، وعنون منشوره بـ«عقدة الخواجة»، مختتما: «ملحوظة أنا متأكد إن الفيلم هيعجبني».

طارق الشناوي: لو فنان شرب خمرة في أحد المشاهد نقول عليه وقع في سقطة أخلاقية؟

وقال طارق الشناوي الناقد الفني والأدبي، أن عددا كبيرا ممن انتقدوا الفيلم لم يشاهدوه، فالفيلم لا يروج لقضية المثلية الجنسية التي يرفضها المجتمع مثلما يعتقد البعض، كما أنه لا يمكن أن يتحدث أحد عن أن مشاركة منى زكي في هذا الفيلم سقطة أخلاقية، موضحا: «يعني هو لو فنان شرب خمرة في أحد المشاهد الدرامية أو السينمائية نقول عليه وقع في سقطة أخلاقية؟ هل ده أمر منطقي؟ ده أمر غير منطقي على الإطلاق؛ لأن الممثل يؤدي دورا ولا يصح أن نخلط بين الخيال والواقع».

وأوضح الناقد الفني أحمد سعد الدين، أن الفيلم قد تم اقتباسه من أحد الأفلام الإيطالية، «لما شوفت النسخة التانية لقيت أن الإبهار اللي شوفته قدامي لا ينسب لصانع الفيلم ولكن ينسب لصانع الفيلم الأصلي وهو الفيلم الإيطالي، والحوار نفسه مش فوتو كوبي، لا ده إحنا لو بنشف الخريطة هيطلع زيه بالظبط، وإيه العائد بالنسبة ليا»، و ما تناوله الفيلم في قصته فكل الموجود فيه لا يوجد به أية مشكلة.

إلهام شاهين: منى ممثلة رائعة وقدمت دورا من أهم أدوارها

ودافعت الممثلة إلهام شاهين عن فيلم أصحاب ولا أعز وأبطاله، معبرة عن إعجابها به، كما أشادت بأداء منى زكي في الفيلم، «منى ممثلة رائعة وقدمت دورًا فنيًا من أهم أدوارها»، وتابعت ​في تصريحاتها لـ«الوطن»: «الفيلم رائع بكل المقاييس، وليس به ما قد يخدش حياء أي شخص من المعقدين الذين يريدون سينما ترفع شعار (ممنوع اللمس)، والأمر يقتصر على جرأة في الحوار، وبالمناسبة الحوار واقعي وقد يدور بالفعل بين أي مجموعة من الأصدقاء، لا أعرف أين المشكلة؟».

وقالت الفنانة كارول سماحة في تدوينة عبر حسابها على «تويتر»: «أعجبتني كثيرا النسخة العربية لفيلم أصحاب ولا أعز، أداء رائع لجميع الممثلين السيناريو والإخراج متقن، تحية خاصة للمبدعة منى زكي، تعجبني دائما الأعمال الواقعية التي تكشف المستور، وتكسر التابوهات، وتظهر الحقائق كما هي.. استمروا».

نشوى مصطفى: هو إحنا مينفعش نختلف بصوت واطي؟

وكتبت نشوى مصطفى عبر صفحتها: «يعني لازم اختلافنا يبقي دوشة، هو إحنا مينفعش نختلف بصوت واطي، في كل اختلافاتنا في الرأي على أي موضوع بنتحول لأهلي وزمالك، منتهى العصبية وعدم التحضر، يا سيدي كل حد بيكون وجهة نظره حسب تكوينه النفسي والمحيط اللي اتربى فيه وقناعاته».

وأشادت الفنانة سوسن بدر بتاريخ الفنانة منى زكي، منذ ظهورها لأول مرة على الشاشة، قائلة: «منى تاريخ فني جميل صنعتيه من أول لحظة ظهرتي فيها بموهبتك الحقيقية وملامحك الجميلة وإيمانك بنفسك وفنك، منى زكي الموهوبة.. المحترمة .. بحبك ».

ووجهت الفنانة دينا رسالة دعم إلى منى زكي، إذ نشرت، عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة للفنانة مني زكي وعلقت عليها: «فنانة قوية ورقيقة وحقيقية وأدائها في كل أعمالها الناس من كتر ما بتصدقه بتندهلها باسم الشخصية، بحترمك وبحبك وبحب كل أعمالك وبقدرها».

ريهام عبد الغفور لـ منى زكي: قدوتي طول الوقت

حرصت الفنانة ريهام عبدالغفور على دعم الفنانة منى زكي، ونشرت عبر خاصية «الاستورى» على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة تجمعها مع منى زكي، وعلقت عليها: «أداء رائع كالعادة.. قدوتي طول الوقت».

ودافع السيناريست عن الفيلم من خلال منشور عبر صفحته الخاصة قال فيه: «يا سادة يا كرام، من حقك تشوف فيلم وتحبه، ومن حقك تشوف فيلم ومتحبوش، ومن حق صناع الأفلام أن يكون عندهم مطلق الحرية في تقديم أي أفكار هما مختارين يقدموها، ده إبداع ماهياش خناقة والله العظيم، الفنانين اللي هو بيهينهم دول ممكن يكونوا أحسن منه ومن اللي خلفوه، لأنه لو شتم و سب، يبقي اللي خلفوه ماعرفوش يربوه».

كما أشاد الناقد الفني أندرو محسن، بأداء الفنانة منى زكي في فيلم «أصحاب ولا أعز»، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معبرا عن دعمه لها بعد دورها في العمل، موضحا أنه يجب على الجمهور أن يحييها على شجاعتها في تقديم دور جريء، « في وقت فيه أغلب الممثلين والممثلات بيتكلموا عن رفضهم لمشاهد القبلات وأحيانًا بيرفضوا التلامس من بابه».

رانيا يوسف تدعم منى زكي

أعلنت الفنانة رانيا يوسف، عن دعمها لمنى زكي، عبر خاصية «استوري» بصفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، رسالة دعم من «حملة ضد الكراهية» التي تتبناها صفحة عبر «إنستجرام» تحت اسم «speak up» ونشاطها عبارة عن مبادرة نسوية لدعم ضحايا العنف بكل أشكاله.

وقال الفنان نيقولا معوض، إن اعتذاره عن فيلم «أصحاب ولا أعز»، ليس له علاقة بالجدل الجاهل العقيم الذي يدور حاليا بحسب وصفه، معربا عن ندمه الشديد على اعتذاره عن الانضمام إلى فريق العمل بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، الذي عطل التصوير أكثر من مرة: «زعلان لأنه هالفيلم كان رح يكون فرصة تخلّيني أقول بالفعل مش بَسّ بالحَكي قدّيه الفَنّ أعلى وأسمى من كل القيود والأحكام والرقابات».

وأشادت الفنانة هنا شيحة بفيلم «أصحاب ولا أعز»، وبأداء الفنانين منى زكي وإياد نصار، ونشرت عبر خاصية استوري على صفحتها الشخصية بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بوستر الفيلم، وعلقت عليه قائلة: «فيلم شيق جدا وصعب جدا أغلب الأحداث تدور في لوكيشن واحد وهذا صعب جدا في إخراجه يعتمد على ممثلين متقنين ومميزين، برافو منى زكي وإياد نصار».

أشرف زكي: لا توجد مسؤولية على الفنان في أداء دوره

أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن مطالبات البعض بمعاقبة الفنانين الذين ظهروا في فيلم «أصحاب ولا أعز» يُعد جريمة، إذ لا توجد مسؤولية على الفنان في أداء دوره، مؤكدًا أنه شاهد الفيلم بالأمس وما روج عنه على السوشيال ميديا لا يمت للحقيقة بصلة، مؤكدًا أن النقابة ستصدر بيانًا في القريب العاجل لتوضيح الحقيقة.

وقالت إليسا في تغريدة على حسابها عبر «تويتر»: «لماذا نعود إلى الوراء؟ أفلامنا كانت تحتوي على العري والقبلات والمشاهد الجنسية وكنا نتقبلها ونشاهدها بدون أن تحصل أي أزمات، لماذا نعود إلى الوراء بدلا من أن نتقدم بمنطق التقبل والحرية؟، من لا يوافق لا يشاهد، والمنصة ليست إلزامية والفيلم متوفر لمن يريد، ولا يتم فرضه على كل الناس، أنا شخصيا أحببته كثيرا».