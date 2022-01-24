سعد الحريري: اعتزلت السياسة بسبب عدم وجود فرصة إيجابية للبنان

أعلن السياسي اللبناني سعد الحريري، منذ قليل، تعليق عمله بالحياة السياسية، وذلك من خلال مؤتمر صحفي، قال فيه: «من باب تحمل المسؤولية، ولأنني مقتنع أن لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة، أعلن تعليق العمل بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها، وعدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار».

مشروع رفيق الحريري يقوم على فكرتين

وأشار إلى أن مشروع رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، يمكن اختصاره في فكرتين؛ الأولى تتمثل في منع الحرب الأهلية بلبنان، والثانية توفير حياة أفضل للبنانيين.

وأكد الحريري، أنه نجح في تحقيق الفكرة الأولى، ولم يكتب له النجاح الكافي في الثانية، لافتا إلى أن منع الحرب الأهلية فرض عليه تسويات؛ من احتواء تداعيات 7 مايو إلى اتفاق الدوحة إلى زيارة دمشق إلى انتخاب ميشال عون إلى قانون الانتخابات، وغيرها.

وأضاف: «كل هذا كان سبب كل خطوة اتخذتها، كما كان سبب خسارتي لثروتي الشخصية وبعض صداقاتي الخارجية والكثير من تحالفاتي الوطنية وبعض الرفاق وحتى الأخوة، هذه التسويات التي أتت على حسابي، من الممكن أن تكون السبب في عدم اكتمال النجاح للوصول لحياة أفضل للبنانيين.

جهود لتجنب الحرب الأهلية

وتابع: «التاريخ يحكم لكن الأساس أن الهدف كان ويبقى دائما تخطي العقبات للوصول إلى لبنان منيع في وجه الحرب الأهلية، ويوفر حياة أفضل لكل اللبنانيين.

واختتم «الحريري» حديثه في المؤتمر الصحفي: «قد يكون أفضل الكلام في هذه اللحظة ما قاله رفيق الحريري في بيان عزوفه قبل 17 عاما، وهو أستودع الله سبحانه وتعالى هذا البلد الحبيب لبنان وشعبه الطيب، وأعبر من كل جوارحي عن شكري وامتناني لكل الذين تعاونوا معي خلال الفترة الماضية».