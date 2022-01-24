جون كيري: مجتمع الأعمال عليه مسئولية كبرى في مكافحة التغير المناخي

قال جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشئون المناخ، إن مجتمع الأعمال تقع عليه مسئولية كبيرة فيما يتعلق بمكافحة التغير المناخي، خلال السنوات العشر المقبلة.

وأوضح: «الدول لديها القدرة على التحول للطاقة الجديدة والمتجددة، بدلا من الفحم وغيره من مصادر الطاقة الملوثة للبيئة للحفاظ على كوكب الأرض من انبعاثات الكربون أو انبعاثات الميثان المسؤولة عن 10‎%‎ من التلوث».

كيري: الفحم السبب الرئيسي في ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض

وتابع «كيري» خلال منتدى عقدته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم، قائلا: «يعد الفحم السبب الرئيسي في ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، باعتباره مصدر الطاقة الأكثر تلويثا للبيئة».

وشدد كيري، في كلمته المسجلة خلال انعقاد المنتدى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بحضور عدد من الوزراء في إطار تنظيم مصر لقمة المناخ بشرم الشيخ cop 27، والذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن بالشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر تحت عنوان «بناء الزخم إلى COP27 للأمم المتحدة»، على أن العالم لابد أن يحافظ على درجة حرارة الأرض واستقرارها عن المعدلات المتفق عليها من خلال الحد الكبير من انبعاثات الكربون وفقا الاتفاقيات الدولية بداية من اتفاقية باريس ثم جلاكسو، والقمة المقبلة للمناخ فى شرم الشيخ.

كيري: العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر «محايدة»

وأردف: «كما يجب أن تحافظ الدول على 1.5 درجة لحرارة الأرض»، كما وصف كيري العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر «بالحياد» في مختلف المجالات.

وأكد «كيري» على دور القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في مكافحة التغير المناخي، نظرا لأنه يمتلك الأدوات المتنوعة أكثر من الحكومات، وخاصة فيما يتعلق بالتمويل، موضحا أن صناديق الاستثمار العالمية لديها فرصة كبرى لتوجيه تريليونات الدولارات نحو الاستثمار الأخضر والمستدام.

في سياق مختلف قال طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، إن التغيرات المناخية تعد مصدر تهديد حال عدم التعامل الفعال معها، كما أنها ستؤثر سلبا على الأجيال القادمة.

وشدد «توفيق» في كلمته خلال المنتدي على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في قمة المناخ القادمة بشرم الشيخ مع الحكومة، موضحا أنه من المهم الاستفادة من التكنولوجيا لمواجهة التغيرات المناخية والعمل الجاد مع القطاع الخاص.