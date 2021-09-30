«السعيد» تلتقي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية تمهيدا لبعثة «واشنطن»

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، وذلك لمناقشة أعمال انطلاق الدورة الـ43 لبعثة طرق الأبواب المصرية.

ومن المقرر أن تعقد الدورة في 4 إلى 8 أكتوبر المقبل، بالعاصمة الأمريكية «واشنطن»، بمشاركة نحو 7 مستثمرين ورجال أعمال من أعضاء المجلس والغرفة، والتي تنظمها الغرفة بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي بالقاهرة.

زيادة الاستثمارات

واستعرضت وزيرة التخطيط، دور وزارة التخطيط في صياغة الخطة الاستثمارية، مؤكدة على زيادة الاستثمارات العامة في خطة 20/2022، خاصة بالنسبة للقطاعات التي تحفز النمو الاقتصادي وتعمل على توفير فرص عمل لائقة.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن دور الوزارة في تطوير واعتماد نظام متكامل لإعداد خطة الاستثمار ومراقبتها، (ISIPPM)، بالإضافة إلى إنشاء اللجنة المشتركة الدائمة التي تضم ممثلين عن وزارتي التخطيط والمالية لتطوير وتبسيط إجراءات الاستثمار الداخلية وتحديد المشروعات المشتركة المحتملة.

تنفيذ العديد من المبادرات

وتابعت السعيد، أن مضاعفة الإنفاق العام خلال السنوات الـ5 الأخيرة والقيام بتنفيذ عدد من المبادرات منها «مبادرة حياة كريمة، مضاعفة أسرة العناية المركزة ونقاط الإسعاف، تقليل عدد الطلاب في الفصول»، بالإضافة إلى إدخال التعليم الفني للتميز في سوق العمل من خلال إنشاء العديد من المدارس والجامعات التكنولوجية، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية وغيرها.

وأكدت وزيرة التخطيط، على سعي الدولة باستمرار لرفع كفاءة الإنفاق العام، موضحة أنه البدء في مجموعة واسعة من الاستثمارات العامة الهادفة إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي.

تحقيق معدلات نمو تصاعدية وصندوق مصر السيادي

كما أكدت وزيرة التخطيط، أنه تم تحقيق معدلات نمو تصاعدية في السنوات الـ5 الماضية، حيث بلغ معدل النمو 5.6٪ في النصف الأول من عام 19/2020، قبل تفشي وباء كورونا، ورغم الأزمة، حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 3.6 ٪ خلال 19/2020.

وحول تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، لفتت السعيد، إلى دور صندوق مصر السيادي الذي يعمل كواحد من أكثر الآليات موثوقيه لخلق فرص شراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل أكثر فاعلية.

وأكدت السعيد، أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على الأصول غير المستغلة في مصر، إلى جانب تحقيق فوائض مالية مستدامة، من خلال تصميم منتجات استثمارية تحفز الشراكة مع القطاع الخاص.

البرنامج الوطني المصري للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

وناقشت وزيرة التخطيط، برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يعد المرحلة الثانية من البرنامج الوطني المصري للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي يستهدف «إصلاحات هيكلية جريئة وبناءة من أجل تشجيع النمو الشامل، وخلق فرص عمل جديدة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية لصادرات مصر من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة».

وتابعت السعيد، أن البرنامج يهدف إلى تغيير هيكل الاقتصاد من خلال زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات رائدة هي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تقرير مصر عن التنمية البشرية مع الأمم المتحدة

وأكدت السعيد، على إطلاق مصر تقرير التنمية البشرية 2021 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كأحد أهم التقارير الدولية التي ترصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم، متابعة أن مصر تعتز بكونها من أوائل الدول التي حرصت على توثيق حالة التنمية البشرية.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن التقرير يعكس قدرة الدولة المصرية، وحرصها على إنتاج البيانات وأتاحتها، كما يتناول التقرير بعمق جميع قضايا التنمية وشواغلها؛ بما يجعله بمثابة الراصد الدقيق لحالة التنمية في مصر بتحدياتها وإنجازاتها.

الحاضرين لقاء الوزيرة

حضر اللقاء طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ورئيس مجلس إدارة مجموعة القاهرة للدواجن، وعمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، وأنيس أكليماندوس، رئيس Transcentury Associates، وديفيد تشي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة AmCham ونائب الرئيس والمدير العام لشركات أباتشي مصر، وطارق مهنا، نائب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وعمرو علام، نائب رئيس الغرفة، وأحمد أبو الكل، رئيس لجنة الشئون القانونية بالغرفة.

ومن الوزارة الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي للوزيرة، والدكتورة منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة، والسفير حازم خيرت، مستشار الوزيرة للتعاون الدولي.