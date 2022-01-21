«البيئة» تبحث التعاون مع «إيكاردا» في التغيرات المناخية

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدكتور على أبوسبع، مدير عام المركز الدولى للبحوث الزراعية فى الأراضى الجافة «إيكاردا»، والوفد المرافق له، لبحث إمكانية التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال تغير المناخ.

وأكدت «ياسمين» فى بيان اليوم، تطلع وزارة البيئة إلى دعم التعاون مع «إيكاردا» والتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لتقديم مقترحات دعم مصر فى مجال تغير المناخ، مشيرة خلال اللقاء، إلى أنه تم العمل على هيكلة المؤسسات طبقاً لخطة العمل الخاصة بمؤتمر تغير المناخ COP27، الذى تستضيفه مصر هذا العام، والعمل على وضع بعض المبادرات التى تربطنا بشركاء آخرين بعد تحليل ومراجعة المبادرات التى ظهرت من نتائج مؤتمرات الأطراف وفى جلاسكو وقرارات cop26.

وأشارت وزيرة البيئة إلى انتهاء مصر من وضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وملخص للخمسة أهداف التى ستعمل عليها فى هذه الاستراتيجية حول التكيف والتخفيف والتغير المناخى والتمويل.

من جانبه، أكد «أبوسبع» تطلع «إيكاردا» لاستمرار التعاون الإنمائى والبحثى فى مصر من خلال وزارة البيئة وبالتنسيق مع «الزراعة» لمواجهة التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة، مضيفاً: «المركز يعمل على الأبحاث الزراعية فى الأماكن الجافة، وفى مجال تحسين كفاءة استخدام وإدارة المياه فى المزارع، ودراسة أساليب جديدة مطورة فى هذا المجال، إضافة لإنتاج بذور ومحاصيل زراعية تتوافق مع التغيرات المناخية».