الجزائر تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ بدء الجائحة

قالت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم، إنها سجلت أعلى حصيلة يومية للإصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ من خلال إصابة 2215 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

حصيلة الوفيات في 24 ساعة

وأشارت الوزارة إلى وفاة 13 شخصا جراء الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما يوجد 39 مريضا بوحدات العناية المركزة.

تفاوت في أرقام الإصابات المعلنة بفيروس كورونا

في المقابل، تماثل 988 مريضا للشفاء من الفيروس، وقال البروفيسور جنوحات كمال، رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة، إن عدد الإصابات الحقيقية بفيروس كورونا نحو 20 ألف حالة يوميا، وهي أرقام بعيدة كثيرا عن الحصيلة الرسمية المعلنة.

دعوة المواطنين للالتزام بالإجراءات الاحترازية

وبسبب الارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات، دعت وزارة الصحة الجزائرية، المواطنين، إلى اليقظة والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

استمرار تصاعد المنحنى الوبائي

وقال مدير معهد باستور فوزي درار، في وقت سابق، إن المنحنى الوبائي اليومي في تصاعد مستمر، ومتحور أوميكرون قادم بقوة في البلاد خلال الأسبوعين المقبلين.

وأعلن والي الجزائر العاصمة أحمد معبد، الخميس الماضي، عن تدابير إضافية تهدف إلى تدعيم نظام الوقاية والحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من انتشار فيروس كورونا، وذلك نظرا للوضعية الوبائية التي تعيشها البلاد، وكذا الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأكد ضرورة تنظيم عملية الدخول والخروج، واحترام المسافة والتباعد الجسدي، والاستعانة بملصقات تتضمن التذكير بالتدابير المانعة والوقائية، ووضع محاليل مائية كحولية تحت تصرف المواطنين، وتنظيف المحلات وتطهيرها يوميا، وضرورة توفير جهاز قياس الحرارة.