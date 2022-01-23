مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى الجزائر اعتبارا من 6 فبراير المقبل

شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، عضو تحالف ستار العالمي، أعلنت عن إعادة تشغيل رحلاتها بين القاهرة والجزائر، رحلة رقم MS845 في الذهاب ورحلة MS846 في العودة، وذلك اعتبارا من 6 فبراير المقبل، بواقع رحلتين يومي الخميس والأحد من كل أسبوع.

حجز تذاكر السفر من مركز اتصالات مصر للطيران

هذا ويمكن لعملاء شركة مصر للطيران حجز تذاكر السفر من خلال مركز اتصالات مصر للطيران علي رقم 1717 من أي هاتف محمول أو عبر الموقع الإلكتروني Egyptair.com أو من خلال زيارة مكاتب مصر للطيران أو أقرب وكيل سياحي، كما يمكن للعملاء معرفة ضوابط وإجراءات السفر من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لشركة مصر للطيران.