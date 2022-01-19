الجزائر تُعلق الدراسة 10 أيام بسبب كورونا

أصدر رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، خلال اجتماع عقده اليوم؛ لتقييم الوضع الوبائي في الجزائر جراء انتشار جائحة كورونا، قرارا بتعليق الدراسة بصفة احترازية لمدة 10 أيام في الأطوار التعليمية الثلاثة؛ ابتداء من غد الخميس، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

التحكم في الوضع الوبائي بالجزائر

وأشار البيان إلى أنه بعد نقاش معمق بشأن تطور الوباء والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها، لوحظ بالإجماع أن الوضعية الوبائية في البلاد متحكم فيها لحد الآن، رغم التفشي السريع للإصابات بكوفيد-19، خاصة في الوسط المدرسي.

وأكد البيان أن قرار غلق الجامعات يعود إلى مسؤولي المؤسسات والمراكز الجامعية، مع مراعاة رزنامة الامتحانات وإمكانية إعادة برمجتها للطلبة.

التلقيح الوسيلة الوحيدة لتحقيق المناعة الجماعية

وأكد البيان أن التلقيح يبقى الوسيلة الوحيدة لتحقيق المناعة الجماعية، خاصة بعدما تبين أن 94% من حالات الوفيات جراء كوفيد-19 لم تتلق اللقاح، مشددا على ضرورة احترام جميع الإجراءات الوقائية في كل الفضاءات التجارية والمرافق العامة، مع تسليط عقوبة الغلق الفوري لكل من يثبت تقاعسه في احترام هذه الإجراءات؛ بما في ذلك وسائل النقل الجماعي.

وأشار إلى أن بعض الرحلات الجوية القادمة إلى الجزائر، سجلت عددا كبيرا من الإصابات، ما يتطلب تشديد الرقابة أكثر، مع تخفيض عدد هذه الرحلات إذا اقتضت الضرورة.

وفي ختام الاجتماع، أصدر رئيس الجمهورية تعليماته لوزيري المالية والصحة بتوفير اختبارات الكشف بكل أنواعها وبكميات وافرة، مع تسهيل اقتنائها لفائدة المواطنين في جميع مناطق البلاد وبكل الظروف.