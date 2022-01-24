وليد جنبلاط: اعتزال الحريري بمثابة الضوء الأخضر لإيران في لبنان

قال زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، إن قرار رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري تعليق عمله بالحياة السياسية يعني إطلاق يد حزب الله والإيرانيين في لبنان، على حد قوله وبحسب ما نقله موقع «روسيا اليوم».

جنبلاط يعبر عن حزنه بعد قرار الحريري الابن

واعتبر «جنبلاط» في تصريح أن قرار سعد الحريري محزن ويفقد لبنان به ركيزة للاستقرار والاعتدال، وفي تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قال: «تيتم الوطن اليوم والمختارة حزينة وحيدة».

الحريري يعلق عمله بالحياة السياسية

وكان سعد الحريري قد أعلن في وقت سابق اليوم الاثنين تعليق العمل بالحياة السياسية وعدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار.

الحريري يغالب دموعه أثناء المؤتمر الصحفي

وكان «الحريري»قد أعلن عن قراره خلال مؤتمر صحفي، غالب فيه دموعه وهو يودع الحياة السياسية.

جهود لمنع الحرب الأهلية وتوفير حياة كريمة للبنانيين

وأشار إلى أن مشروع رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، يمكن اختصاره في فكرتين؛ الأولى تتمثل في منع الحرب الأهلية بلبنان، والثانية توفير حياة أفضل للبنانيين.

وأكد الحريري، أنه نجح في تحقيق الفكرة الأولى، ولم يكتب له النجاح الكافي في الثانية، لافتا إلى أن منع الحرب الأهلية فرض عليه تسويات؛ من احتواء تداعيات 7 مايو إلى اتفاق الدوحة إلى زيارة دمشق إلى انتخاب ميشال عون إلى قانون الانتخابات، وغيرها.

الحريري يوضح جوانب في حياته بسبب السياسة

وأضاف: «كل هذا كان سبب كل خطوة اتخذتها، كما كان سبب خسارتي لثروتي الشخصية وبعض صداقاتي الخارجية والكثير من تحالفاتي الوطنية وبعض الرفاق وحتى الأخوة، هذه التسويات التي أتت على حسابي، من الممكن أن تكون السبب في عدم اكتمال النجاح للوصول لحياة أفضل للبنانيين».