المهن التمثيلية عن تقديم بلاغ ضد يوتيوبر: أساء لأبطال «أصحاب ولا أعز»

قال شعبان سعيد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، إنّه تقدم ببلاغ ضد «يوتيوبر» بتهمة الإساءة للفنانين، على خلفية تعليقه على فيلم «أصحاب ولا أعز» الذي أثار جدلا واسعا، لافتًا إلى أنه سيبلغ نقيب المهن التمثيلية بالبيان الذي أصدره حزب «النور».

وأضاف «سعيد» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى: «لا ندافع عن عمل، ولكن مهنة التمثيل، الدكتور أشرف زكي معني بشؤون الفنانين تحت مظلة نقابة المهن التمثيلية، ولا ندافع عن أفكار أو عمل بعينه في هذه الواقعة، فالنقابة ليست منتجته ولن تستفيد منه في حال تحقيق مكاسب مالية كبيرة، لكننا ندافع عن عضو النقابة، مثلما يدافع نقيب المحامين عن محاميه».

وتابع: «إذا حوسب المحامي على العبارات التي تحويها مرافعاته محدش هيشتغل، ومن حق كل شخص يمارس عمله بما يمليه عليه ضميره، ولا ندافع عن الفيلم أو فكرته ومن حق كل شخص أن يكون له رأي، ومن حق أي شخص أن ينتقد أي عمل فني أو ينظر له نظرة سيئة لكن يجب التعبير عن وجهات النظر بأدب وبطريقة بناءة، لكن ما يحدث أن بعض الأشخاص يظهرون على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ويسبون ويقذفون ويوجهون عبارات لاذعة وبذيئة».

الانتقاد بألفاظ لائقة

وأردف: «إذا كان هناك شخص يرى أن العمل سيئ، فيجب أن تكون ألفاظه محترمة ولائقة، وألا يؤذي أذن من يتابعونه، وهناك شخص يمتهن مهنة دخيلة على المجتمع وهي يوتيوبر، فأي شخص يفتح كاميرا الموبايل ويبث سمومه وهو يرتدي البيجاما يقول أنا أعمل يوتيوبر، وهذه المنصات لا توجد رقابة عليها».

الإساءة للفنانة منى زكي

وأشار، إلى أن الشخص المذكور أساء للفنانة منى زكي وعدد آخر من الفنانين وسبهم وقذفهم بألفاظ خارجة، وهو ما أزعج الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وطلب منه تحريك بلاغ، وستبدأ التحقيقات مع اليوتيوبر قريبا.