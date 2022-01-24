رد عنيف من ماجدة خير الله على منتقدي فيلم «أصحاب ولا أعز»: «خيالات مريضة»

قالت الناقدة الفنية، ماجدة خير الله، إن تلك الانتقادات التي تتعرض لها منى زكي في الوقت الحالي بسبب فيلمها الجديد «أصحاب ولا أعز»، كانت قد تعرضت لها من قبل وقت عرض فيلمها «احكي يا شهرزاد»، مشيرة إلى أن هناك العديد من المرضى النفسيين الذين استغلوا نقد الفيلم لصنع فيديوهات مشوهة للفيلم لربح عدد من المشاهدات.

منى زكي تتعرض لهجوم بسبب «احكي ياشهرزاد»

وكتب ماجدة خيرالله عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هوجة زي دي حصلت عند عرض فيلم احكي ياشهرزاد، برضه طلع ناس تتهم الفيلم بالخروج عن تقاليد المجتمع، وكانت منى زكي في مرمى السهام، رغم إن الفيلم ماكنش إنتاج نيتفليكس ولاغيره، وفاكره برضه إن شويه همج وجهوا كلام وقح لأحمد حلمي».

وأضافت: «تم دعوة بعض النقاد وبعض الشخصيات العامة لمشاهده الفيلم، وكان أحمد حلمي موجود لتدعيم مني زكي بصفتها فنانه زميله تتعرض لهجوم شرس بالاضافه لكونها زوجته، وطبعا الفيلم نال إعجاب معظم النقاد، وأصبح بعد ذلك يعرض على قنوات التليفزيون، واتضح سخافة ووقاحة المهاجمين، احكي ياشهر زاد كان التعامل الأول بين المخرج يسري نصر الله، والكاتب الراحل وحيد حامد».

ماجدة خيرالله: أصبحت منى زكي وحيدة في مواجهة هذا الهجوم

كما تابعت «خير الله»: «ومع أزمه فيلم أصحاب ولا أعز، لأن معظم أطرافه ليسوا من مصر وليس لهم قدرة على التصدي لهجوم جحافل من الزومبيز، فالأمر أصبح أكثر شراسة عن ذي قبل، وأصبحت منى زكي تقف وحدها في مواجهة هذا الهجوم».

وأشارت الناقدة الفنية، إلى أن بعض الأشخاص قاموا بتركيب لقطات من الفيلم في فيديوهات مستغلين الهجوم على الفيلم لزيادة عدد مشاهداتهم، قائلة: «للأسف ناس كتير من المرضى اللي بيحبوا يستغلوا أي موقف لاستعراض خفة دمهم وأمراضهم النفسية وعاملين كليبات سافله فيها لقطات من الفيلم متركب عليها حوار لا علاقة له بالفيلم، عشان يلموا مشاهدين ويتربحوا على حساب مجموعة من الفنانين أجادوا في تجسيد أدوارهم، وعندما تهدأ هذه الموجة سوف يتبين أن معظم الاتهامات التي طالت الفيلم خيالات مريضة لمن روجها».