أول ظهور لـ«منى زكي» بعد أزمة فيلم «أصحاب ولا أعز»: ترتدي عمة وقفاز

كشفت مصممة الأزياء مي جلال عن أحدث صورة للفنانة مني زكي في ظل اشتعال أزمة فيلم «أصحاب ولا أعز» المعروض حالياً عبر منصة «Netflix» العالمية، وذلك عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام».

ووصفت مي جلال، الفنانة مني زكي، بالملكة والقدوة والأخت.

ارتدت منى زكي في الصورة، عمة باللون الفضي وقفاز أسود اللون، فيما كانت الملابس من تصميم مصمم الأزياء اللبناني نيقولا جبران.

وتتابع منى زكي ردود الفعل إزاء فيلمها الجديد «أصحاب.. ولا أعز»، وتُعيد نشر رسائل الدعم من زملائها وأصدقائها وجمهورها عبر خاصية «ستوري» بتطبيق «إنستجرام»، وذلك بعد تعرضها لانتقادات عديدة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب خلعها لردائها الداخلي في أحد مشاهد الفيلم، وهو ما اعتبره بعض الجمهور سقطة لا تغتفر في تاريخ الفنانة.

نقابة المهن التمثيلية تدعم منى زكي

وتسبب هذا الهجوم في إصدار نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، بيانا لدعم ومساندة منى زكي أمام هذا الهجوم العنيف، مؤكدة أن دور الفن هو مواجهة القضايا الشائكة التي ربما تتسرب لمجتمعنا، وبالتالي يجب على فناني مصر مواجهتها انطلاقًا من دور الفن في التصدي لمثل هذه الظواهر.

وشددت النقابة على أنها لن تسمح بأي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب لأي فنان مصري أو النيل منه بأي طريقة، مؤكدة أنها تدعم منى زكي حال اتخاذ أي شخص أو جهة لأي إجراء ضد عضوها.

أبطال فيلم «أصحاب.. ولا أعز»

وشارك في بطولة فيلم «أصحاب.. ولا أعز»، إياد نصار، عادل كرم، نادين لبكي، دايموند عبود، جورج خباز، من إخراج وسام سميرة في أولي تجاربه الإخراجية.