لميس الحديدي تشكر نقيب الممثلين بعد دعم منى زكي: عاشت مصر المستنيرة

شكرت الإعلامية لميس الحديدي، الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لموقف النقابة الأخير الداعم للفنانة منى زكي، بعد الهجوم عليها بسبب أزمة فيلم «أصحاب ولا أعز».

وقالت لميس الحديدي عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «شكرا للنقيب أشرف زكي.. يدعون الدفاع عن الأخلاق ويهاجمون بلا أخلاق».

دعم لميس الحديدي لمنى زكي

وأضافت «الحديدي»: «منى زكي لا تلتفتي للمدعين، أنت وفنك أهم بكثير، عاشت مصر المستنيرة».

بيان نقابة المهن التمثيلية

يذكر أن نقابة المهن التمثيلية أصدرت بيانا بشأن الجدل المثار حول فيلم «أصحاب ولا أعز»، وقالت فيه: «تابعت نقيبا وأعضاء بكل دقة، كافة ردود الأفعال التي ظهرت في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الآراء من شخصيات سياسية «منفردة أو ممثلة لأحزابها» والتي جميعها دارت حول العمل الفني فيلم «أصحاب ولا أعز» الذي شاركت في بطولته الفنانة المصرية مني زكي عضو النقابة».

النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي

وأكدت النقابة على عدة ثوابت أساسية وهي الحفاظ على حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية جزء أساسي من وجدان الفنانين المصريين تحميه النقابة وتدافع عنه، وأن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنوية لأي فنان مصري أو النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه، وستقوم النقابة بدعم الفنانة مني زكي حال محاولة البعض اتخاذ أي إجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة.

النقابة حريصة على أصالة قيم المجتمع المصري

وذكرت النقابة أنها تحرص على القيم الأصيلة للمجتمع المصري وتؤكد أن دور الفنون والقوى الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة، وأن تدق ناقوس الخطر على ظواهر كثيرة قد تتسرب لمجتمعنا ويجب أن يتصدى لها فنانو مصر ومبدعوها بأعمالهم والتي تكشف كثيرا منها وتعطي رسالة لتنبيه الجميع، وهذا هو دور الفن في عمومه ودور فنون التمثيل خصوصا، كما تهيب النقابة بالجميع، عدم التعرض لأشخاص أعضائها من الفنانين لمجرد مشاركتهم في عمل قد يتفق البعض أو يختلف عليه.