حقيقة تعرض مصر للعاصفة هبة.. وحكاية اسمها

تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وبرودة الطقس، مع كثرة الحديث عن العاصفة هبة التي تداول الكثيرون أنباء حول اجتياحها للقاهرة وتأثيرها على حالة الجو وسقوط ثلوج وحدوث عواصف، وهو ما أوضحت حقيقته الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية.

وقالت منار غانم، إن العاصفة هبة تضرب بلاد الشام والسعودية والعراق ولبنان وسوريا وتركيا أيضا، وتتأثر بها مصر بشكل بسيط.

حقيقة تعرض مصر للعاصفة هبة

وأكدت غانم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه العاصفة الثلجية لن تضرب مصر، وإنما نتأثر بالكتل الهوائية التي تأتي من هذه الدول والمناطق، ما ينتج عنه برودة الجو بشكل كبير، متابعة: «العاصفة تمر على بلاد الشام ثم البحر المتوسط ثم تأتي إلينا بعد أن تقل فاعليتها؛ فعند مرورها بالبحر بيحصل تعديل للكتل الهوائية ونتأثر بالبرودة فقط».

لماذا سميت العاصفة هبة بهذا الاسم؟

وأشارت إلى أن الناس دائما ما يسمون بعض الأعاصير والعواصف في المحيطات بأسماء النساء، لأنها أسماء لطيفة، ولا يوجد لذلك علاقة بالعلم.

ولفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن موجة الصقيع التي تضرب البلاد منذ قرابة أسبوع تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، وتزداد حدتها يوم الأربعاء والخميس اللذين يشهدان انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن الأربعاء يشهد نشاطا للرياح على معظم مناطق الجمهورية، ما يزيد معه الإحساس ببرودة الجو وموجة الصقيع.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 25 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 08.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 08.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 05.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 07.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 26 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 13 والصغرى 06.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 13 والصغرى 06.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 13 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 12 والصغرى 07.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 14 والصغرى 03.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 06.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 27 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 14 والصغرى 06.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 14 والصغرى 06.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 14 والصغرى 08.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 14 والصغرى 04.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 07.