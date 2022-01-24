الأرصاد: الطقس البارد مستمر حتى نهاية الشهر وتقلبات بداية من الأربعاء

أعلنت الدكتورة إيمان شاكر، مدير عام مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة بجميع محافظات الجمهورية حتى نهاية الشهر الجاري على الأقل، مشيرة إلى تأثر البلاد بالمنخفض الجوي البارد القادم من جنوب وشرق أوربا، مرورًا بالبحر المتوسط.

طقس يصل إلى حد الصقيع ع

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ السواحل الشمالية الغربية، والقاهرة الكبرى، وجنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، ستشهد طقسًا شديد البرود خلال ساعات النهار، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمي ما بين 12و13 درجة، والصغرى ما بين 6 و7 درجات، في حين يصل الطقس إلى حد الصقيع نهارا على كل من محافظات الوجه البحري، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الشرقية.

وأشارت «شاكر»، إلى أنّ دجات الحرارة ستنخفض، بشكل كبير مع ساعات الليل وحتى الصباح الباكر، على كل محافظات الجمهورية، ناصحة المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة، أثناء مغادرة المنزل خلال فترات النهار أو الليل.

ونوهت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهية الأرصاد، إلى نشاط الرياح على كافة الأنحاء، ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ما بين 2و3 درجات خلال ساعات النهار، وأنّ الرياح على البحر المتوسط شمالية غربية، وترتفع الأمواج ما بين 2و3 أمتار، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وأكدت أنّ الطقس سيشهد بداية من الأربعاء المقبل، تقلبات جوية، حيث سيكون هناك تكاثر شديد للسحب، على محافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى، ومناطق متفرقة من الجمهورية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوت الشدة.

درجات الحرارة اليوم :

- القاهرة : العظمى 15 الصغرى7

- الإسكندرية: 15- 07

- وادي النطرون: 15 -08

- طنطا: 15 - 07

- شبين الكوم: 15- 07

- دمنهور: 15 - 07

- بلطيم: 16 - 08

- مطروح: 15- 07

- السلوم: 14- 08

- الغردقة: 19- 12

- مرسى علم: 20 -10

- الفيوم: 15 -03

- بني سويف: 15- 03

- المنيا: 15- 03

- أسيوط: 15- 03

- سوهاج: 16- 05

- قنا: 17- 05

- الأقصر: 19- 06

- أسوان: 20- 08