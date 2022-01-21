«الأرصاد» تحذر من عاصفة ثلجية قوية تضرب 4 دول في الشرق الأوسط

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تعرض 4 دول مختلفة إلى عاصفة ثلجية قوية سيطرت على 4 دول مختلفة خلال الأيام القليلة الماضية، وجاء ذلك نتيجة للمنخفض الأوروبي الذي أدى إلى إنخفاض درجات الحرارة بشكل كبير.

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد أن انخفاض درجات الحرارة الكبير والملحوظ الذي نشعر به خلال تلك الفترة، ما هو إلا تأثير البلاد بالمنخفض الجوي الأوروبي، الذي يصاحبه رياح بارده تجعلنا نشعر بالبرودة البالغة.

ما هي البلاد التي تأثرت بانخفاض درجات الحرارة وتساقط الثلوج؟

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية عن أسباب انخفاض درجات الحرارة والبرود الشديدة التي نشعر بها، إذ يرجع ذلك إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير على بعض الدول والبلدان المجاورة القريبة من مصر، والتي تعرضت إلى تساقط الثلوج على نطاق واسع، لتغطي تلك الثلوج أجزاء كبيرة من 4 دول مختلفة وهي «تركيا، سوريا، لبنان، العراق»، الأمر الذي أدى إلى تأثر الحيوانات الموجودة في تلك الدول المختلفة وتجمدها حتى أدت إلى وفاتها في تركيا.

وعن سبب تعرض تلك البلاد لانخفاض درجات الحرارة بهذا الشكل الكبير، والذي أدى إلى غمور أراضيها بالثلوج، فيعود إلى تأثر تلك البلاد بالمرتفع الجوي بقيم ضغطية مرتفعة على جنوب أوروبا وبلاد الشام، وشمال إفريقيا.

المنخفض الجوي يؤثر على مصر باستمرار

وعن تأثير ذلك المنخفض الأوروبي على مصر، فأوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أثناء حديثها لـ«الوطن»، أن ذلك المنخفض الجوي يؤثر على مصر باستمرار انخفاض درجات الحرارة في كل الأنحاء على مدار الأسبوع المقبل، يصاحبها سقوط للأمطارالخفيفة إلى المتوسطة على عدد من المناطق مثل السواحل الشمالية والوجه البحري.