شيرين رضا تفتح النار على مهاجمي منى زكي: انتفضوا ضد السرقة والغش

دعمت الفنانة شيرين رضا، اليوم، منى زكي بعد الهجوم عليها بسبب فيلم أصحاب ولا أعز، الذي اعتبره البعض غير لائق بتاريخها.

‏وكتبت شيرين، عبر حسابها على «تويتر»: «انتفضوا الأول للسرقة والغش وقلة الضمير والتحرش والتنمر وانعدام الذمة والرشوة والعنف ضد الناس والحيوانات، وساعتها بس نقدر نصدق أن اتخدش حياءكم من فيلم على منصة خاصة أجنبية باشتراك شهري أنت مش مجبور عليه!! ⁧منى زكي»‬⁩.

هجوم الجمهور على منى زكي

وشهدت الساعات القليلة الماضية، هجوما شديدا على الفنانة منى زكي بعد مشاركتها في فيلم «أصحاب ولا أعز»، الذي يتضمن عددا من المشاهد الجريئة وفقا لمنتقديه، وأطلق عدد من الفنانين حملة لدعم منى زكي، والتضامن معها ضد أي هجوم عليها.

تضامن نقابة المهن التمثيلية مع منى زكي

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، بيانا، أعربت فيه عن استيائها الشديد من الهجوم الذي تعرضت له منى زكي، مؤكدة أنها تُقدم كل وسائل الدعم للأخيرة، ولن تسمح بتعرضها لأي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب للنيل منها.

وأشارت النقابة إلى أن مناقشة القضايا الشائكة دور أصيل للفن والفنانين، معربة عن دعمها ووقوفها بجانب منى زكي حال اتخاذ أي إجراء ضدها خلال الأيام المقبلة.

فيلم «أصحاب ولا أعز»، بطولة عدد من نجوم الفن من جنسيات مختلفة؛ منهم منى زكي وإياد نصار، وعادل كرم، ونادين لبكي، ودايموند عبود، وجورج خباز.