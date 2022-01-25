مستشار بـ«المصري للفكر»: فلسطين أهم القضايا المطروحة مع الجزائر

قال الدكتور محمد مجاهد الزيات، المستشار الأكاديمي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن زيارة الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون إلى مصر مهمة للغاية والدليل على ذلك الإعداد الجيد لها، موضحًا: «عقدت اجتماعات مهمة مع وزير الخارجية المصري لمناقشة الملفات المطروحة والملفات ذات الأهمية الواضحة تتصدر هذه اللقاءات»، لافتًا إلى أن أهم هذه الملفات هو القضية الفلسطينية والقمة العربية المقبلة.

علاقات تاريخية قديمة

وكشف «الزيات» في مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، مساء الاثنين، عن هذه الملفات، موضحًا أن أولها العلاقات الثنائية بين البلدين وهي علاقات تاريخية وقديمة وهي تحتاج إلى نوع من التفعيل والعلاقات الاقتصادية تزايدت خلال العام الأخير بنسبة حوالي 50% ولكنها لا تزال تحتاج إلى تطوير أكثر وهناك مجالات ثنائية تسمح بذلك.

الموقف المصري واضح في الأزمة الليبية

وتابع المستشار الأكاديمي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه على مستوى الملفات الإقليمية المتشابكة في المصالح المصرية الجزائرية على رأسها ملف التطورات الليبية، موضحًا أن الموقف المصري كان واضحًا في الأزمة الليبية، حيث إن مصر لا تريد الهيمنة ولكن تريد الاستقرار لدائرة تمثل الأمن القومي المباشر لها.

وأضاف أن الجزائر لديها نفس الموقف، ونجحت مصر خلال العام الأخير بالتحديد في استيعاب بعض التحفظات التي كانت لديها تجاه الموقف المصري، ومن الملفات الأخرى المهمة ملف مكافحة الإرهاب فالبلدان عانا من الأنشطة الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء والتي كانت تتغلل داخل ليبيا وتهدد الجزائر وتهدد الأمن القومي المصري من الناحية الغربية والملف شائك جدا وهناك تعاون مكثف بين البلدين على هذا المستوى.

وأشار إلى أن هناك قضايا أخرى مهمة، وهي القضية الفلسطينية، وأيضًا القمة العربية المقبلة وموقف سوريا من حضورها.