مساعد وزير الخارجية الأسبق: التكامل بين مصر والجزائر يدعم استقرار المنطقة

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، اليوم، إن أول زيارة قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي عند توليه الحكم كانت إلى الجزائر، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون زيارته للقاهرة مهمة؛ نظرا للعلاقات القوية بين الجزائر ومصر.

قوة عسكرية مشتركة في مصر والجزائر

وأضاف «حجازي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن مصر ساندت الجزائر عند الاستقلال، وساعدت الجزائر القاهرة في حرب أكتوبر، مشيرا إلى أن البلدين يمثلان رافعتين في العالم العربي، وعواصمهما مفاتيح مهمة، مبينا أن الجزائر تغلبت على الإرهاب وكذلك مصر.

وأوضح أن الجزائر ومصر لديهما قوات عسكرية واقتصاد قوي، لافتا إلى أن التكامل بين البلدين أمر مهم لدعم الاستقرار في المنطقة.

قمة البعث العربي

وأشار إلى أن القمة المقبلة هي قمة البعث العربي للقوة العربية ضد تركيا وإيران، مشيرا إلى أن الجزائر تحضر لهذه القمة على مهل، لافتا إلى أن علاقات مصر والجزائر ثقافية قوية وسط تفاهم بين رئيسي البلدين.

قوى إقليمية تحاول فرض إرادتها

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك قوى إقليمية تحاول فرض الإرادة على القوة العربية، والاستفادة من البترول والاقتصاد العربي، ولكن يجب أن تكون هناك قوة عربية وصورة عربية رائعة للمحافظة على المصالح العربية.