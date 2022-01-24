بث مباشر.. السيسي يستقبل تبون في مطار القاهرة كتب: شريف سليمان 04:43 م | الإثنين 24 يناير 2022 الرئيس السيسي تقدم «الوطن»، بثا مباشرا، لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون في مطار القاهرة. اقرأ المزيد: الرئيس السيسي يستقبل نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون في مطار القاهرة السيسي يتابع موقف مشروع «مستقبل مصر» لاستصلاح أكثر من مليوني فدان السيسي يوجّه بإنهاء أبراج السكن البديل بماسبيرو ويتابع الانتقال لـ«الإدارية» نقيب الفلاحين: السيسي هدية من الله لإعمار الصحراء عبر مشروعات عملاقة أسامة الرحباني: نمو مصر في عهد السيسي يدفع لبنان للتحرك للأمام مساعد وزير الداخلية السابق: السيسي يدعم الجهاز بكل ما يحتاجه الرئيس السيسي يصدق على إحالة «سيدة المحكمة» للمعاش السيسي