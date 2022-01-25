نفايات مُعاد تدويرها بديل لألياف الصلب في الخرسانة.. براءة اختراع بـ«هندسة شبرا»

حصل الدكتور طه عوض الله السيد، أستاذ مساعد الخرسانة المسلحة بكلية الهندسة بشبرا-جامعة بنها، على براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن النفايات الصناعية المُعاد تدويرها واستخدامها كبديل لألياف الصلب في صناعة الخرسانة المسلحة.

صعوبة الحصول على ألياف الصلب

وقال الدكتور طه عوض: «إن أهمية هذه البراءة تكمن في صعوبة الحصول على ألياف الصلب بسبب ارتفاع سعرها، لذلك كان الهدف الحصول على بديل سهل ورخيص الثمن وبنفس فاعلية ألياف الصلب».

تم التحقق من نتائجها

وأضاف عوض الله «تم استخدام نفايات المخرطة هذه بدلاً من الألياف الصلبة والتحقق من نتائجها بالتجارب المعملية والنظرية، فأشارت النتائج إلى أن إدخال مخلفات المخرطة يُحسن بشكل ملحوظ من قوة وخصائص الخرسانة».

وأكد الباحث أن ما توصل إليه من نتائج عملية ونظرية تم نشره في مجلة construction & building Materials والمصنفة Q1.