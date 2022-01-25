رئيس تونس يدعو إلى تطهير القضاء

دعا رئيس تونس، قيس سعيد، أمس الاثنين، إلى تطهير القضاء، والإسراع في النظر في القضايا التي يطالب الشعب البت في فيها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إن دعوة سعيد، جاءت خلال استقبال الرئيس التونسي، بقصر قرطاج كلا من رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، ووزيرة العدل، ليلى جفال، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.

سعيد: الجميع يتساوون في الحقوق والواجبات

وشدد الرئيس التونسي، على أن الجميع يتساوون في الحقوق والواجبات فلا مال ولا مصاهرة يمكن أن يقيهم من المساءلة أمام قضاء عادل.

الرئيس التونسي: القضاء لا يمكن أن يحل محل المشرع

وأضافت الرئاسة التونسية، أن الاجتماع تناول الأوضاع الحالية للقضاء وخاصة بالنسبة إلى طول فترة التقاضي، وإفلات عدد غير قليل من الأشخاص من المحاسبة، فيما أكد سعيد أن القضاء لا يمكن أن يحل محل المشرع وعلى أنه لا بد من تطهيره ممن أثبت القضاة أنفسهم تورطهم في عدد من الملفات.

وأشار الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى أن القضاء وظيفة لا يجب أن يتسلل إليها لا جاه ولا نسب ولا مال، موضحا أن البعض يقاضى من أجل جريمة نشل أو سرقة في أسرع الأوقات، في حين أن الذي نهب أموال الشعب ومازال ينهب مقدراته يبقى حرا طليقا.

وفي سياق آخر، التقى وزير الاقتصاد التونسي، سمير سعيد، أمس الاثنين، بسفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دونالد بلوم، وفقا لما ذكرته إذاعة«موزاييك» التونسية.

وتطرق الجانبان، إلى تطور التعاون الثنائي على جميع الأصعدة والحرص المشترك لمزيد تعزيزه وتنويعه في المرحلة المقبلة.