«سعيّد»: هناك «نظام خفي» يحكم تونس

قال الرئيس التونسى، قيس سعيّد، إن نظاماً خفياً ما زال يحكم بلاده، مشدداً على حرية القضاء فى تونس، وأضاف أن «القضاء حر، ونعمل أن يكون حراً، ولكن القضاء ليس الدولة، ولكنه قضاء الدولة وعليه تطبيق القانون»، وحذر من أن هناك إرهابياً أُطلق سراحه بعد أن قبضت عليه قوات الأمن بدعوى أن القضاء حر، مشيراً إلى إصدار مرسوم أمس يحذف امتيازات للقضاة.

وتابع «سعيد» أن هناك جملة من القضايا التى بقيت عالقة لسنوات طويلة أمام القضاء، وهناك قضايا جارية منذ 10 سنوات، وقال: «يعتبرون الحرية حرية سب وشتم وتطويع لوسائل الإعلام من قبَل مجموعة من الأشخاص، يعملون كل يوم فى الليل، وفى الغد يتناولون نفس الموضوعات، لأن مصدر القرار واحد، وهو هذا النظام الخفى الذى لا يزال يحكم تونس».

وتساءل: «ما معنى ألا تتم متابعة عدد الذين رُفعت عنهم الحصانة؟ هذا يجب أن لا يتواصل وليتحمل كل واحد منا مسئوليته.. من تمت متابعته من أجل قضايا حقوق وحريات؟ رغم أنهم ارتكبوا جُرماً ويمكن أن يُحالوا إلى العدالة».

وفى لقاء مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين، أمس الأول، قال الرئيس التونسى: «الحريات مضمونة فى البلاد أكثر من أى وقت مضى، وأتمسك بتطبيق القانون على الجميع ورفض العنف والتجاوزات، ولا نية لتركيع القضاء أو التدخل فيه، ولكن لن يتم ترك الشعب أمام كل من يتاجر بحقوقه».