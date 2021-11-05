الرئيس التونسي: بلادنا دخلت مرحلة جديدة من تاريخها

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الخميس، إن تونس دخلت مرحلة جديدة من تاريخها تختلف عن المراحل السابقة، موضحا في كلمة خلال افتتاح أعمال المجلس الوزاري، أنها تتطلب بلورة تصور وأدوات عمل جديدة في إدارة الشأن العام، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأضاف سعيد، أن بلاده قادرة على تجاوز الأزمة التي تمر بها وإيجاد التوازنات المالية المنشودة، مشيرا إلى أن الموارد المالية التي سيتم تجميعها ستكون تحت الرقابة المباشرة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.

وأوضح أن وزيرة المالية، سهام بوغديري نمصية، بصدد القيام بعمل استقصاء بخصوص الأموال التي تحصلت عليها تونس منذ الثورة والتي لا أثر لها إلا في نشرات الأخبار، بحسب تصريحاته.

وكان قيس سعيد، دعا في وقت سابق، رئيسة الوزراء نجلاء بودن، إلى التقشف في المال العام، ومواصلة بذل الجهود للتصدي للمحتكرين والمضاربين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

كما دعا الرئيس التونسي، في وقت سابق، القضاء إلى الاضطلاع بدوره كاملا وعدم التردد في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

سعيد: حريص على ضمان الحقوق والحريات الواردة في الدستور التونسي

وأوضح الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الخميبس، أن بلاده مستمرة ومؤسسات الدولة تعمل كما ينبغي، والصعوبات لن تزيد تونس سوى إصراراً على تجاوزها، وجدد سعيد، حرصه على ضمان الحقوق والحريات الواردة في دستور بلاده، مضيفا أنه تم تكليف وزير تكنولوجيات الاتصال بإعداد استفتاء إلكتروني بخصوص الحوار مع الشعب في الداخل والخارج، ليتم فيما بعد التأليف بين جميع المقترحات.

وتابع قائلا، إنه يجب إيجاد طرق جديدة للحوار الوطني بعيداً عن الأنماط والمفاهيم التقليدية، وأوضح الرئيس التونسي: «نحن لا نعمل في الظلام، ونعمل في النهار وامام عدسات المصورين ولن نخاف إلا الله».