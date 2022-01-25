الجزار: تنفيذ 28 مشروعا للمياه والصرف في 4 محافظات بتكلفة 2 مليار جنيه

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، انتهى خلال العام الماضي 2021، من تنفيذ 28 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي بالمدن والمناطق الريفية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، بإجمالي طاقة 68 ألف م3/يوم لمياه الشرب، لخدمة 290 ألف نسمة، و88 ألف م3/يوم للصرف الصحي، لخدمة 243 ألف نسمة، بتكلفة إجمالية نحو 2 مليار جنيه.

تنفيذ 6 مشروعات صرف صحي بمناطق ريفية في الجيزة

وأوضح المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه في محافظة الجيزة، جرى الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات صرف صحي بالمناطق الريفية، وهي الشيخ عتمان، أبو رجوان، منطقة الصفيرة، الشوبك الغربي، اللشت، توسعات معالجة العياط.

وفي محافظة القليوبية، جرى الانتهاء من تنفيذ مشروعي توسعات محطة مياه كوم أشفين، وباقي الخطوط المرشحة الخارجة من محطة مياه سرياقوس، و15 مشروع صرف صحي بالمناطق الريفية، وهي كفر سندنهور، كفر سليم والمنشية الجديدة بكوبري الحادثة، كفر الحارث، عزبة أبو باشا، عرب مرة وعرب الديب ومنشية أبوالغيط وعزبة مهدي، توسعات معالجة قليوب وشرق القناطر، الشوبك، شبكات المنطقة المحرومة بالساحل القبلي بالرملة، محطة رفع وخط طرد منطقة الساحل القبلي بالرملة، مشروع تحسين الصرف الصحي لقرية منطي وحوض العمدة، عزبة الجندي، عزبة زكي مرسي، عزبة الدكتور أحمد عبدالعزيز، قرية كفر رمادة والترجمان، قريتي كفر عامر ورضوان.

مشروع نقل مأخذ محطة مياه برج العرب

وأضاف رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه في محافظة الإسكندرية جرى الانتهاء من تنفيذ مشروع نقل مأخذ محطة مياه برج العرب، ومشروع الأعمال الكهروميكانيكية لتوسعات محطة معالجة الملاحة، ومشروع استكمال الصرف الصحي بمنطقة الفلكي جزئي.

وفي محافظة القاهرة، جرى الانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحي لمناطق عزبة العقاد، الشراقوة، والليمون، و8 مناطق بالإضافة إلى منطقة العاشر من رمضان، عرب الحصن بحي المطرية جزئي، ومشروع الصرف الصحي لكفر أبو جاموس.​