وزير الإسكان يترأس اجتماع لجنة متابعة تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا للجنة الوزارية المُشكلة برئاسته؛ لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وقطاع المرافق، والجهاز المركزى للتعمير.

توفير حياة كريمة لملايين المواطنين

وأكد وزير الإسكان، في بيان، اليوم الأربعاء، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من أهم المشروعات القومية التي يجري تنفيذها حاليًا على مستوى الدولة، ويجب العمل على الإدارة الجيدة لمشروعات المبادرة، ومتابعة الموقف التنفيذي بشكل دوري، والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ، والإسراع بمعدلات التنفيذ، مع تنفيذ جميع الأعمال بأعلى جودة، إذ أن المبادرة يتم متابعتها بشكل مباشر من القيادة السياسية، ورئاسة مجلس الوزراء، من أجل إتاحة الخدمات المختلفة، وتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين، الذين يقطنون بالمناطق الريفية.

الجهاز المركزي للتعمير يتولى تنفيذ المشروعات الخدمية

واستمع «الجزار»، خلال الاجتماع، إلى شرح وافٍ عن الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في المراكز التي تتولى وزارة الإسكان تطويرها بالمرحلة الأولى من المبادرة، إذ تقوم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بتنفيذ مشروعات المياه والصرف، بينما يتولى الجهاز المركزي للتعمير، تنفيذ المشروعات الخدمية، ومشروع «سكن كريم».

ووجه وزير الإسكان، مسئولى الجهاز المركزى للتعمير، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لتحديد المشروعات الخدمية المطلوب تنفيذها بقريتى (غرب سهيل – غرب أسوان)، واللتين وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بضمهما للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تقوم الهيئة القومية حاليًا بتنفيذ أعمال المياه والصرف بهما.