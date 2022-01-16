وزير الإسكان يطلع على التكنولوجيا المستخدمة بمستشفى «كليفلاند» بأمريكا

وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، العاصمة الأمريكية، واشنطن، إذ أنَّه من المقرر أن يزور مستشفى «كليفلاند كلينيك»، للتعرف والاطلاع على أحدث التكنولوجيات المُستخدمة فى تصميم المستشفيات العالمية، والاستفادة من الخبرات العالمية في إنشاء وتشغيل مستشفى متعددة التخصصات لتكون قلب المدينة الطبية المخطط لها حديثاً بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتواكب المستشفيات العالمية.

الجزار: نستفيد من الخبرات العالمية لإنشاء مستشفى متعددة التخصصات بالعاصمة الإدارية

ويرافقه في الزيارة، المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، واللواء محمد عصام الدين رمضان، مساعد الوزير والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.

وأشار الجزار، إلى أنَّه سبق توقيع مذكرة تفاهم، لإنشاء وتشغيل وإدارة مستشفى على الطراز العالمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحالف عالمي مصري يضم 3 من كبريات الشركات، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى الجديد 300 سرير، متضمنة 100 سرير للرعاية المركزة، و200 سرير فردي، و10 غرف للعمليات، إضافة إلى تقنيات إجراء العمليات الجراحية باستخدام الروبوت، ومعملين للقسطرة القلبية، وبرنامج شامل لعلاج الأورام.

وأكّد وزير الإسكان أنَّ إنشاء هذا المستشفي يأتي استكمالاً للجهود المبذولة في توفير جميع الخدمات الرئيسية، وعلى أعلى مستوى، ومن أهمها توفير الخدمات الصحية المميزة، التي تهدف إلي وضع مصر في مقدمة الدول في مجالات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح أنَّ وزارة الإسكان وفرت قطعة أرض مساحتها 7 أفدنة تقع بالقرب من منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، وستقوم مجموعة «ألاميدا» بتشغيل وإدارة المستشفى فور الانتهاء من جميع إجراءات الإنشاء.

«ألاميدا» تتولى تشغيل المستشفى لمدة 49 عاما قابلة للتجديد

وأضاف أنَّ وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستتولى إنشاء المستشفى على الطراز العالمي، بالتعاون مع الشركة الصينية العامة للهندسة والإنشاءات (CSCEC)، بينما ستتولى مجموعة «ألاميدا» للرعاية الصحية، مهمة التشغيل والإدارة، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة عمليات الرعاية الصحية الفائقة بأعلي مستوي من التميز في مصر والشرق الأوسط.

ولفت إلى أنَّه من المقرر أن تتولى مجموعة «ألاميدا» بتشغيل المستشفى لمدة 49 عاما قابلة للتجديد، وستكون المستشفى مملوكة للوزارة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويستعين التحالف المسئول عن إقامة وإنشاء وإدارة المستشفي بأعلي مستوي من الاستشاريين العالميين في مجال الاستشارات الهندسية والمعمارية المتخصصة في المجال الطبي، وكذلك الاستعانة بشريك عالمي في المساهمة والاشتراك في وضع المعايير الطبية العالمية والإدارة الطبية لذلك الصرح الطبي العالمي.