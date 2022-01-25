مادلين مطر تنتقد مهاجمي منى زكي: «سروالها زلزل العالم وطفل يتجمد لا يستحق التحرك!»

حرصت المطربة اللبنانية مادلين مطر، على دعم الفنانة منى زكي بعد الهجوم عليها مؤخرا بسبب بعض المشاهد والألفاظ الجريئة في فيلم «أصحاب ولا أعز».

‏وكتبت «مادلين»، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «خلعت سروالها الداخلي فزلزلت العالم العربي، وتحركت الأنظمة لاتهام فيلم بضرب القيم المجتمعية البنيوية وزوّدتوها وموضوع ما بده هلقد».

وأضافت: «لكن أن يتجمد طفل من البرد وآخر ينام وأمعاءه فارغة لا يستحقون أي تحرك أو زلزال على مواقع التفاهة الاجتماعية».

أبطال فيلم أصحاب ولا أعز

يشار إلى أن فيلم «أصحاب ولا أعز»، بطولة مجموعة من نجوم العرب، بينهم منى زكي، وإياد نصار، وهي التجربة الأولى في الإخراج لـ«وسام ساميرا».

وتعرض فيلم «أصحاب ولا أعز» لهجوم شديد من رواد السوشيال ميديا، وعدد من المحامين الذين قدموا بلاغات للنائب العام؛ للمطالبة بوقف عرض الفيلم في مصر؛ لاحتوائه على عدد من المشاهد الخارجة بحسب وصفهم.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني، على دعم منى زكي وأشادوا بدورها وأدائها في الفيلم، ومن أبرزهم الفنانة إلهام شاهين، ونيكولا معوض، والفنانة دينا، ومحمد ممدوح، وهنا شيحة، وكريم فهمي، ومحمد العدل،عبير صبري،أصالة،شيرين رضا.

موقف نقابة المهن التمثيلية من منى زكي

من جانبها، تضامنت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، مع الفنانة منى زكي من خلال بيان أصدرته أمس، معلنة عن استيائها الشديد من الهجوم الذي تعرضت له منى زكي، مؤكدة أنها تُقدم كل وسائل الدعم لها، ولن تسمح بتعرضها لأي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب للنيل منها.

وأكدت النقابة، دعمها ووقوفها بجانب منى زكي حال اتخاذ أي إجراء ضدها خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن مناقشة القضايا الشائكة دور أصيل للفن والفنانين.