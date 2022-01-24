أصالة توجه رسالة لأبطال فيلم «أصحاب ولا أعز»: «رفعتوا راسنا وأسعدتونا»

أشادت المطربة أصالة بأداء الفنانة منى ذكي في فيلم «أصحاب ولا أعز» الذي أثار جدلا منذ عرضه على أحد المنصات الإلكترونية بسبب ما رآه البعض أنه يحتوي على مشاهد وألفاظ خارجة، لا تتناسب والقيم المصرية، بحسب تعبيرهم على مواقع التواصل.

أصالة: الفيلم رهيب ومتقن بشكل رائع

وكتبت «أصالة» عبر صفحتها الشخصية على موقع تداول الفيديوهات والصور الشهير «إنستجرام»: «من حسن حظّي تابعت إمبارح هالفيلم الرّهيب المُتقنّ بشكلّ رائع وحوار ذكي وتمثيل عبقري وبخصّ منى زكي الّلي ماشفت بحياتي حدا صادق وحقيقي متلها.. هالست بتستحقّ التكريم والمديح والتشجيع لأنها نجمة إبداع وفنّ مالهم مثيل».

وأضافت أصالة: «تسمّرت مكاني طول مدّة الفيلم واستمتعت وانبهرت بالفنّ والتحدّي والفكرة والإخراج والحوار ونادين لبكي المو معقولة وإيّاد نصّار الرّهيب وجورج خبّاز العبقري وهالبنت الصغيرة المستفزّة الّلي خلّتني أتمنّى من جوّا قلبي ألطشها كفّين على وشها خلّيها غصبن عنها ماتطلع من البيت».

وتابعت: «الفيلم رهيب مُنافس للأفلام الأجنبيّة بحرص أكتر وأكيد أدب أكتر واحترام أكتر لأنّه الأجنبي منّ هالقصص أكتر بكتير حريّة وأكتر جرأه بالحكي والصور.. أنا جدّاً فخورة بهالمستوى من الأفلام وعكس صور بتصير بكلّ المجتمعات على حد سواء وبنفس النسب.. براڤو براڤو براڤو ياسيّدات ويا أساتذة رفعتوا راسنا وأسعدتونا».

أزمة فيلم «أصحاب ولا أعز»

واجه فيلم «أصحاب ولا أعز» هجوما شديدا من رواد السوشيال ميديا وعدد من المحاميين الذين أقاموا بلاغا للنائب العام للمطالبة بوقف عرض الفيلم في مصر؛ لاحتوائه على عدد من المشاهد الخارجة - بحسب وصفهم.

وقد حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على دعم منى زكي وأشادوا بدورها وأدائها في الفيلم، ومن أبرزهم الفنانة إلهام شاهين، ونيكولا معوض، والفنانة دينا، ومحمد ممدوح، وهنا شيحة، وكريم فهمي، ومحمد العدل.

فيلم «أصحاب ولا أعز»، بطولة مجموعة من نجوم العرب، وهم منى زكي، وإياد نصار، وهي التجربة الأولى في الإخراج لـ«وسام ساميرا».