كوريا الشمالية تختبر «صواريخ كروز» للمرة الخامسة في شهر واحد

قال مسؤولون عسكريون كوريون جنوبيون إن كوريا الشمالية اختبرت اليوم الثلاثاء إطلاق صاروخين يشتبه في أنهما من صواريخ كروز في جولتها الخامسة من إطلاق الأسلحة هذا الشهر، في الوقت الذي تظهر فيه قوتها العسكرية وسط الصعوبات المتعلقة بجائحة كورونا والتجميد المطول في المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.

وأوضح أحد المسؤولين، مستشهدا بقواعد الوزارة، إن مسؤولي المخابرات الكوريين الجنوبيين والأمريكيين كانوا يحللون عمليات الإطلاق، لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل.

كوريا الشمالية ترفع نشاطها التجريبي للصواريخ للضغط على بايدن

وقال مسؤول عسكري آخر، إنَّ الاختبارات أجريت من منطقة داخلية، لكنه لم يحدد المكان.

زادت كوريا الشمالية نشاطها التجريبي مؤخرًا في محاولة واضحة للضغط على إدارة الرئيس جو بايدن بشأن الدبلوماسية المتوقفة بعد أن أطلق الوباء مزيدًا من الصدمة على اقتصاد انهار بسبب العقوبات المعوقة التي تقودها الولايات المتحدة بشأن برنامج الأسلحة النووية وعقود من سوء الإدارة من قبل حكومتها وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

وأصدرت كوريا الشمالية الخميس الماضي، تهديدًا مبطّنًا باستئناف تجارب التفجيرات النووية والصواريخ بعيدة المدى التي تستهدف الوطن الأمريكي، وهو تهديد علقه الزعيم كيم جونج أون في 2018 أثناء بدء الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

كوريا الشمالية ستصعد استعراض الأسلحة بعد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية

ويقول بعض الخبراء إنَّ كوريا الشمالية يمكن أن تصعد بشكل كبير استعراض الأسلحة بعد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي تبدأ في 4 فبراير في الصين، الحليف الرئيسي لكوريا الشمالية وشريان الحياة الاقتصادي.

وأضاف الخبراء، أنَّ قيادة بيونج يانج تشعر على الأرجح أنَّها يمكن أن تستخدم استفزازاً دراماتيكياً لتحريك الوتر مع إدارة بايدن، التي عرضت محادثات مفتوحة لكنها لم تظهر أي استعداد لتخفيف العقوبات ما لم يتخذ كيم خطوات حقيقية للتخلي عن الأسلحة النووية والصواريخ التي يراها أقوى ضمان للبقاء على قيد الحياة.