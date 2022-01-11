كوريا الجنوبية تبحث الموقف من صواريخ جارتها الشمالية مع واشنطن وطوكيو

بحث المبعوث النووي لكوريا الجنوبية نوه كيو-دوك، اليوم، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الأمريكي سونغ كيم، إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي جديد، وسط قلق في كوريا الجنوبية، إزاء تكرار جارتها الشمالية إطلاق الصواريخ الباليستية.

الحفاظ على موقف دفاعي مشترك بين واشنطن وكوريا الجنوبية

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أن الجانبين شددا على أهمية الحفاظ على موقف دفاعي مشترك ثابت على أساس التحالف القوي بين البلدين، مضيفة أن المبعوثين اتفقا على الحاجة إلى إدارة مستقرة للوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية على أساس التعاون الوثيق ومواصلة العمل لإحياء جهود السلام بالمنطقة، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب).

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة كذلك إلى أن المبعوث النووي لكوريا الجنوبية، أجرى اتصالا هاتفيا منفصلا مع نظيره الياباني تاكيهيرو فوناكوشي، حيث اتفقا على مواصلة التواصل الوثيق بينهما فيما يتعلق بكوريا الشمالية.

جاء ذلك بعد أن أعلنت هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية، في وقت سابق، اليوم، رصد ما يبدو أنه صاروخ باليستي أطلقته كوريا الشمالية من منطقة داخلية باتجاه البحر الشرقي.

قلق كوري جنوبي من تكرار إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية

وكان رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي- إن، قد أعرب، اليوم، عن قلقه إزاء تكرار إطلاق الصواريخ الباليستية من جانب كوريا الشمالية، قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في بلاده في مارس القادم.

وبالرغم من ذلك، قالت بارك كيونغ-مي، المتحدثة باسم المكتب الرئاسي في سيئول، إن مون وجه تعليماته إلى كل وزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم حدوث مزيد من التوتر في العلاقات بين الكوريتين، وحتى لا يشعر الشعب الكوري الجنوبي بالتوتر.

وجاء تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي بعد تلقيه تقارير عن نتائج اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس الأمن الوطني الذي عقد صباح اليوم بعد إطلاق كوريا الشمالية لما يبدو أنه صاروخ باليستي باتجاه البحر الشرقي، وفق المتحدثة باسم الرئاسة الكورية.