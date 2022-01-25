«ميرسك» العالمية تخطط لإمداد 3500 سفينة تجارية بالطاقة الخضراء

كشفت «ميرسك» الهولندية، وهي أكبر شركة شحن على مستوى العالم، عن نيّتها تركيب محطات شحن بحرية حول العالم، للسماح للسفن بتزويد نفسها بالكهرباء بدلا من الوقود الأحفوري أثناء انتظارها خارج الموانئ.

الحد من انبعاثات الكربون

وبحسب بيان صادر عن الشركة صاحبة أعلى خط ملاحي في نقل الحاويات على مستوى العالم، فالمحطة تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون وخفض تلوث الهواء لنحو 3500 سفينة تجارية تستهلك زيت الوقود كل يوم لتوليد الطاقة أثناء استراحتها في الموانئ والمراسي.

وتسبب الزحام والاختناقات في الموانئ الرئيسية مثل «شنجهاي، روتردام، ولوس أنجلوس» أثناء الوباء، نتيجة نقص العمالة والطلب المتزايد على الواردات، إلى المزيد من أبخرة العوادم السامة من السفن التي تنتظر التفريغ، وبالتالي ظهور مشكلات صحية للمناطق الحضرية التي تقع بالقرب منها.

تركيب 10 عوامات بأكثر من 100 ميناء خلال 6 سنوات

وأوضحت «ميرسك» في بيان، أنّ إحدى شركات الشحن الجديدة التابعة للخدمات البحرية لها وتدعى «ستيلستروم»، طورت تقنية تسمح للسفن بالشحن أثناء رسو عوامة متصلة بالأرض عبر خط نقل.

وأكد مدير الشركة، أنّ المجموعة تهدف إلى تركيب 3 إلى 10 عوامات في أكثر من 100 ميناء بحلول عام 2028، ما يخفّض انبعاثات الكربون بمقدار 5 ملايين طن سنويًا مع الحد من تلوث الهواء والضوضاء.

العوامات الجديدة تسمح للسفن بإيقاف تشغيل المحركات في الموانئ

وأضافت الشركة، أنّ العوامات ستسمح للسفن بإيقاف تشغيل محركاتها، إذ تسعى «ميرسك» لاستخدام السفن للطاقة الخضراء بدلا من الوقود الأحفوري أثناء التوقف عن العمل في الموانئ.

وجرى تركيب أول عوامة من هذا النوع تعمل على نطاق تجاري، خلال 6 إلى 8 أشهر في مزرعة رياح بحرية، وتجرى الاختبارات لمدة 6 إلى 9 أشهر، يتبعها إطلاق تجاري بين 50 و100 ميناء بحلول عام 2028، كما أنّ هناك محادثات تجري بالفعل بين «ميرسك» وعدة موانئ حول العالم.

ووفقاً لبيان «ميرسك»، فإنّ سفن كوستر تستهلك من 3 إلى 5 أطنان من وقود الشحن يوميًا أثناء استراحتها بالموانئ، فيما يصل استهلاك أكبر السفن التجارية، مثل سفن الحاويات، إلى 10 أطنان.