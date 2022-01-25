وكالة الطاقة الدولية عن ارتفاع أسعار الغاز: «الحل في استخدام الطاقة النظيفة»

أدت الارتفاعات الحادة في أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، وفي بعض الأسواق الآسيوية الرئيسية إلى ارتفاع أسعار الكهرباء وتسبب في صعوبات للأسر والشركات، وهو ما جعل هناك ضرورة لفهم أسباب هذه الزيادات بشكل صحيح قبل استخلاص الدروس الصحيحة للمستقبل، إذ أن سياسات تشجيع الانتقال إلى الطاقة النظيفة ليست مسؤولة عن الاضطرابات في أسواق الغاز والكهرباء.

الانتعاش الاقتصادي العالمي السريع وراء أزمة الغاز

وقالت وكالة الطاقة الدولة، في بيان لها، إنَّ التحولات الجيدة في مجال الطاقة النظيفة تقلل من مخاطر تقلبات سوق الطاقة وتأثيراتها على الشركات والمستهلكين، إذ تكمن أسباب أزمة سوق الغاز اليوم في الانتعاش الاقتصادي العالمي السريع بشكل استثنائي عن العام الماضي والانقطاعات واختناقات الإمداد وصيانة البنية التحتية للغاز الرئيسية.

وأضافت أنَّ الانخفاض في المعروض من روسيا، والتي يبدو أنها خلقت «ضيقًا مصطنعًا» في أسواق الغاز الأوروبية من خلال خفض صادراتها بنحو الربع عن العام السابق على الرغم من ارتفاع أسعار السوق القياسية.

أوروبا في قلب عاصفة أزمة أسعار الغاز الطبيعي

ومن جهته، قال فاتح بيرول المدير التنفيذي في وكالة الطاقة الدولية (IEA) في تصريحات له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنَّ أوروبا تجد نفسها في قلب عاصفة طاقة دولية مدفوعة بالاضطرابات في أسواق الغاز الطبيعي.

وأضاف أنَّه أصبح أمرًا ضروريًا للانتقال إلى إمدادات طاقة أكثر استدامة وأمانًا وبأسعار معقولة في المستقبل، ففي الأسابيع والأشهر الأخيرة، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء إلى مستويات قياسية وعلى الأخص في أوروبا وبعض الأسواق الآسيوية الرئيسية مما تسبب في آثار اقتصادية كبيرة محتملة.

أسعار الطاقة ساهمت في زيادة التضخم

ولفت إلى أنَّ هذه الآثار السلبية المتعددة تؤثر على شركات الطاقة والشركات الأخرى والقطاعات الصناعية والمستهلكين، مما يؤدي إلى تدخلات حكومية للحد من الضرر، كما أنه من المحتمل أن يكون لهذه التأثيرات تأثير دائم يتجاوز توترات السوق التي نشهدها هذا الشتاء في نصف الكرة الشمالي، كما ساهمت الزيادات في أسعار الطاقة في زيادة تضخم الأسعار الذي يؤثر على العديد من الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، فهذه أزمة في سوق الغاز الطبيعي.