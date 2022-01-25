أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض 5 أطفال بمدرسة في المعادي بعد قليل

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة عامل أسانسير بإحدى المدارس بمنطقة المعادي؛ لاتهامه بارتكاب جريمة الاختطاف بالتحايل لـ5 أطفال بالمدرسة التي يعمل بها، وهتك عرضهن أثناء تواجدهن داخل حمام المدرسة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجيه شقوير وعضوية المستشارين مجدي عبدالمجيد وأشرف العشماوي وأمانة سر محمود عبدالرشيد وعمر عاشور.

إحالة المتهم للجنايات

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، في وقت سابق، إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التي أجريت معه من قبل النيابة العامة، التي وجهت له تهمة خطف الأطفال الخمسة أثناء تواجدهن بالمدرسة بالتحايل، إلى دورة المياه، مستغلا رغبتهن في قضاء حاجتهن بحيلة انطلت عليهن وهي مساعدتهن في ذلك، مبعدا الطالبات عن أعين الرقباء عليهن، قاصدا ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام، فضلا عن هتك عرضهن بأن تحسس مواضع عفتهن بعد قضائهن لحاجتهن زاعما تطهيره لهن مستغلا صفته وكونه من المتولين ملاحظتهن، وذلك حال كونهن لم يبلغن من العمر 12 عاما.

خطف المجني عليهن بالتحايل

وجاء في أمر الإحالة، قيام المتهم «ع. م، 48 عاما»، في غضون عام 2021 بدائرة قسم شرطة المعادي، بأنه حال كونه من العاملين بإحدى المدارس للغات بمنطقة زهراء المعادى، عامل مصعد، خطف بالتحايل المجني عليهم الأطفال كل من: «س. ا»، «خ. م»، «ف. م» « ل. ا» «ز. و»، الطالبات في المدرسة بأن استدرجهن لدورة المياه مستغلا رغبتهن في قضاء حاجتهن بحيلة مساعدتهن فى ذلك مبعدا لهن عن أعين الرقباء عليهن قاصدا من ذلك ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام التالي.