نص أقوال المتهم بهتك عرض تلميذات مدرسة المعادي أمام النيابة العامة

حصلت «الوطن» على نص أقوال «عبدالحميد. م. ع»، عامل الاسانسيرالمتهم بهتك عرض 5 طفلات في حضانة مدرسة خاصة بالمعادي، أمام النيابة العامة، في القضية رقم 18581 لسنة 2021 جنايات المعادي.

وجاء اعترافات المتهم تفصيليًا أمام النيابة العامة كالتالي:

المتهم ينفي ارتكابه الواقعة.. «محصلش»

س/ ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بخطف المجني عليها "س إ"، وذلك بطريق التحايل بأن استدراجها بعيدا عن أعين الناس لدورة المياه المتواجدة بمحل عملك بمدرسة المنارة بالمعادي، وقد اقترنت تلك الجريمة بأن هتكت عرض الطفلة سالفة الذكر في ذات المكان والزمان، بأن لامست اماكن عفكها قاصدا هتك عرضها بالقوة على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج/ محصلش

س/ ما الذي حدث إذا وما هي ظروف ضبطك ومثولك أمامنا؟

ج- اللي حصل إني شغال عامل أسانسير في مدرسة المنارة بالمعادي، ويوم الأربع قالوا إن فيه واحد دخلت مع البنت اللي اسمها (س) يشطفها، وعمل حاجة معاها، والنهاردة قالولي تعالي عشان هنعرض العمال والسواقين على البنت الي حصل معاها كدا، ورحت العرض فالبنت شاورت على دادة، وثاني مرة في العرض بعد تغيير أماكن شاورت برده على الدادة، وفي المرة الثالثة شاورت عليا أنا وعلى واحد تاني اسمه سامح، ودا لأن مامتها قبل المرة الثالثة هي اللي قالتلها شاوري عليهم، وبعد كدا عربية الشرطة جت خدتني علي قسم المعادي ودا اللي حصل.

س- متي وأين تم ضبطك؟

ج- انا اتمسكت يوم ٢٠٢١/١١/٢٠ حوالي الساعة ١:٣٠ مساء من مدرسة المنارة بالمعادي.

س- ما مناسبة تواجدك بالمكان والزمان؟

ج- أنا شغال عامل أسانسير بالمدرسة.

س- من كان برفقتك آنذاك؟

ج- كان موجود كل الي شغالين في المدرسة.

س- ما هي حالتك الاجتماعية؟

ج- أنا متزوج من حوالي عشرين سنة.

س/ هل لديك ثمة أبناء؟

ج- أيوة عندى ولد وبنت.

س/ وما هى حالتك من حيث القدرة الجنسية؟

ج- أنا مريض سكر من النوع التاني منذ حاولي خمس سنين، وعندي الضغط ودا مأثر على صحتي الجنسية.

س/ ماهو تأثير تلك الأمراض على صحتك الجنسية؟

ج- انا بعاني من عدم وجود انتصاب تماما بسبب الأمراض دي.

س- متى كانت آخر مرة مارست علاقة جنسية كاملة مع زوجتك؟

ج- منذ فترة كبيرة يمكن أربع أو خمس سنين.

س- هل زرت طبيب أو مستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليك، وتحديد سبب العجز الجنسي الذي تعاني منه؟

ج/ لا

س/ ما الذي حال دون ذلك؟

ج- لأن مفيش وقت معيش فلوس والمستشفيات بتقفل الجمعة يوم الإجازة.

س- ما هي طيبعة عملك بالمدرسة محل الواقعة واختصاصك الوظيفي بها؟

ج- أنا عامل أسانسير ومهمتي إني قاعد جنب الأسانسير عشان لو عطل أو أي حاجة أنقذ اللي فيه.

يعمل في المدرسة منذ 11 عاما

س- منذ متى تباشر ذلك الاختصاص؟

ج/ منذ حوالي ١١ سنة.

س- ما منطقة عملك التي تتواجد بها بداخل تلك المدرسة؟

ج- أنا بقعد بعيد عن الأسانسير في الدور الأرضي بحوالي 4 أمتار.

س/ ما هو مكان تواجدك بالمدرسة أثناء ساعات العمل؟

ج- أنا بعد كل يوم في نفس المكان على بعد حوالي 4 أمتار.

س- ما الذي يحول دون جلوسك بالجوار المباشر للمصعد؟

ج- لأن فيه حمام سيدات جنبه، فأنا ميصحش أكون قاعد قريب.

س- ما هي المسافة بين تلك المنطقة وأقرب دورة مياه لمكان تواجدك بالمدرسة؟

ج/ حوالي 4 أو 5 أمتار.