خدمات مرورية لتنفيذ كوبري يربط «دائري المعادي» بالقاهرة الجديدة

عيّنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، خدمات لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامنا مع تنفيذ كوبري سيارات يربط الطريق الدائري في الاتجاه القادم من مناطق القاهرة الجديدة بالطريق خلف منطقة المعادي سيتي سنتر، مارا أعلى الطريق الدائري وبديلا عن اتجاه الحركة بنفق كارفور، ما تطلب غلق الطريق خلف منطقة المعادي سيتي سنتر، لتنفيذ أعمال الجسات الاستكشافية للقواعد الخرسانية، على أن يتم ذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 18/1/2022 حتى انتهاء الأعمال.

تجهيزات لسلامة المواطنين

من جانبها، عيّنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة، وجرى التنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية والتجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.