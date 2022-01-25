كواليس إنقاذ عائلة سورية من 10 أفراد بعد اختناقهم بالفحم في لبنان

نجحت فرق الإسعاف في لبنان، فجر اليوم الثلاثاء، من إنقاذ عائلة سورية مكونة من 10 أفراد تعرضت للاختناق بسبب استنشاق الفحم في منطقة القبة بمدينة طرابلس، بحسب ما ذكرته صحيفة «النهار» اللبنانية.

الفحم يتسبب في اختناق عائلة سورية

وذكرت غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة في شمال لبنان، أن 4 فرق إسعاف تابعة للجهاز، استجابت فجر اليوم لإنقاذ عائلة سورية مكونة 10 أفراد تعرضت للاختناق، بسبب استنشاق الفحم في منطقة القبة بمدينة طرابلس.

وأشارت غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة في شمال لبنان، إلى أنه تمت معالجة 8 أطفال ميدانيا، ونقل اثنين إلى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج.

وفاة سيدة سورية وأطفالها في لبنان

وفي فاجعة أخرى، وقعت أحداثها مطلع شهر يناير الجاري، فقد توفيت أم سورية وأطفالها الثلاثة أثناء نومهم، إثر استنشاقهم أدخنة سامة ناتجة عن حرق الفحم لتدفئة غرفتهم، في قرية جنوبي لبنان.

وقال مسؤول، إنه تم نقل الجثث الأربع من المستشفى؛ لدفنها، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وتبين بعد إجراء التحقيقات أن الأسرة السورية، استخدمت الفحم لتدفئة غرفتها في إحدى ليالي الشتاء قارسة البرودة بالمنزل الكائن بقرية الخرايب، المطلة على البحر المتوسط.

وصول الضحايا للمستشفى بعد مفارقة الحياة

وقال مسؤول بمستشفى الفقيه الذي استقبل جثث الضحايا، إن الأم البالغة من العمر 31 عاما وأطفالها، الذين تبلغ أعمارهم 8 و7 و4 أعوام، كانوا قد ماتوا بالفعل لدى وصولهم، وجرى الإعلان عن وفاتهم اختناقا، بحسب ما ذكره موقع سكاي نيوز العربية. وعقب الحادث الأليم، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن الأربعة ماتوا في منزلهم.