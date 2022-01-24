أسامة الرحباني: نمو مصر في عهد السيسي يدفع لبنان للتحرك للأمام

علق الموسيقار اللبناني أسامة الرحباني على إطلاق أول أرشيف مصور لجميع أعماله المسرحية والغنائية في مسيرته الحافلة بالإنجازات الفنية للموسيقار الراحل منصور الرحباني: «الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يحملون حبا كبيرا لأعمال منصور الرحباني، وأردنا أن نحصر هذا الإرث ليكون مثل المكتبة الموجودة لكل محبيه».

ووجه «الرحباني» التحية التحية لمصر على النشاط والنمو الكبير الذي تشهده تحت قيادة الرئيس السيسي قائلاً: «هذا سوف يؤثر علينا ويعدينا لنتحرك، ولكننا نعاني في لبنان من خلافات الزعماء التي ليس لها معنى»، لافتًا إلى أنه سيطرح أغنيات للشعب المصري وستكون تحفة فنية.

توثيق تاريخ الرحباني

وأضاف في لقاء عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: «قمنا بعمل أرشيف لوالدي منصور الرحباني ونشرناه على منصة يوتيوب لحفظ حقوق الملكية، وحفظ الأرشيف، ومنصور عمل بمفرده بعد وفاة عاصي في الفترة من 1986 حتى سنة 2009».

وذكر أن الأرشيف يستهدف توثيق تاريخ منصور الرحباني، وليس الأخوين رحباني، كون حقبة الاخوين مسيرة كبيرة تحتاج لوقت أكبر: «نتمنى أن يكون ذلك عدوى للناس لكي يهتموا بإرث عبدالوهاب وأم كلثوم».

النشر على يوتيوب

وأشار إلى أنّ شاشات التلفاز تقاعست عن عرض مسرحيات منصور الرحباني، ولذلك تمّ نشرها على منصة «يوتيوب» يستطيع أي إنسان أن يصل إليها، موضحًا أنه سيتم عرض مسرحيات أعيد إنتاجها بشكل ضخم وذلك للحفاظ على حقوق الملكية.