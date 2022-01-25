تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ابنة توفيق الدقن: «ماتت فجأة»

رحلت هالة الدقن ابنة الفنان الراحل توفيق الدقن، أمس، حسبما أعلنت جمعية أبناء فناني مصرالخبر، وتوالت التعليقات على شقيقها وأهلها داعين لها الرحمة والمغفرة.

وقال ماضي الدقن، شقيق الفنانة هالة الدقن، في تصريح لـ «الوطن»، إنهم دفنوا شقيقته هالة أمس بعد وفاتها بمقابر الأسرة، حيث إنها لم تكن مريضة ولكنها توفيت فجاءة في منزلها، نافياً ماتردد بشأن تعرضها لوعكة صحية أو إصابتها بفيروس كورونا .

موعد عزاء ابنة توفيق الدقن

وعن تحديد مكان العزاء، قال ماضي الدقي، إنه سيكون يوم الخميس أو الجمعة المقبلين، بجامع أبو المكارم في العباسية عقب صلاة المغرب، مشيرا إلى أنهم اختاروا ذلك المكان حتى يكون بجوار منزلهم القديم بالقرب من العائلة والأقارب والأصدقاء.

وفاة هالة الدقن ابنة توفيق الدقن

توفيت هالة الدقن، ابنة الفنان الراحل توفيق الدقن، مساء أمس، حسبما أعلنت جمعية أبناء فناني مصر، وقالت الجمعية في تدوينة على «فيس بوك»: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، توفيت إلى رحمة الله تعالى، هالة توفيق الدقن، أخت المستشار ماضي توفيق الدقن رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء فناني مصر، رحم الله الفقيدة وألهم أسرتها الصبر والسلوان».

معلومات عن الفنان توفيق الدقن

وتوفي الفنان توفيق الدقن في 26 نوفمبر عام 1988، بمستشفى الصفا بالمهندسين عن عمر ناهز 65 عاما، بعد إصابته بالفشل الكلوي، بعد مسيرة من الأعمال الفنية الهامة التي قدمها، وتميز ظهوره في السينما بأدوار الشر، وكان ناجحاً في أدوار اللص والبلطجي والسكير والعربيد إلى درجة أن بسطاء الناس كانوا يصدقونه فيما يفعله ويكرهونه بسبب تلك الأدوار.