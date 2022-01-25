كل ما تريد معرفته عن كيفية عمل توكيل طلاق من السعودية بأقل من 500 ريال

يلجأ بعض الأشخاص إلى عمل توكيل لتفويض شخص في إنهاء إجراءات خاصة به، سواء للزواج أو الطلاق أو البيع وخلافه، خاصة إذا كان خارج مصر، ومن ضمن ما كثر البحث عليه خلال الساعات الماضية، كيفية عمل توكيل طلاق من السعودية.

وفي هذا الصدد، تستعرض الوطن فيما يلي كيفية عمل توكيل طلاق من السعودية، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للقنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في الرياض.

كيفية عمل توكيل طلاق من السعودية

ومن بين الوثائق والمستندات المطلوبة لعمل توكيل طلاق، وفق ما ذكرته القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية، استيفاء نموذج تحرير توكيل أو إقرار من خلال الضغط هنا، وكتابة البيانات المطلوبة، وتقديمه للموظف المختص عند الحضور لمقر القنصلية، إلى جانب تقديم أصل جواز السفر المصري الساري أو أصل بطاقة الرقم القومي، ثم توقيع الشخص بنفسه على التوكيل أمام المسؤول المختص بعد طباعته.

تعليمات يجب مراعتها عند عمل توكيل

- يجب أن يتضمن التوكيل تحديد الغرض منه سواء بيع أو تجارة أو زواج أو طلاق، وتصدّق القنصلية على توقيعات المواطنين المصريين فقط.

- على الراغبين في التراجع عن المعاملة التي عقد من أجلها التوكيل الصادر من القنصلية، إحضار صورة واضحة من التوكيل، والتصديق عليه من أحد مكاتب تصديقات وزارة الخارجية بمصر حتى يمكن استخدامه داخل البلاد، كما تنصح القنصلية بالاحتفاظ بصورة من التوكيل وإيداعه في أحد مكاتب الشهر العقاري.

رسوم عمل توكيل

- يبلغ رسم عمل التوكيل العادي نحو 180 ريالا، وتصل رسوم عمل التوكيل التجاري لـ480 ريالا.

ويتم الانتهاء من عمل توكيل في خلال دقائق معدودة، ويتسلمه في نفس اليوم، وفق الموقع الرسمي للقنصلية عبر الإنترنت.